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Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с 1996 года - РИА Новости, 02.01.2024
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10:34 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/noch-1919439130.html
Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с 1996 года
Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с 1996 года - РИА Новости, 02.01.2024
Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с 1996 года
Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной для 2 января с 1996 года, минимальная температура составила минус 20,2 градуса, сообщила в своём... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T10:34
2024-01-02T10:34
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной для 2 января с 1996 года, минимальная температура составила минус 20,2 градуса, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной для этой даты января, на ВДНХ минимальная температура составила минус 20,2 градуса", - рассказала Позднякова. По её словам, последний раз подобные сильные морозы были в Москве в 1996 году - минус 21,3 градуса.
https://ria.ru/20240102/moskva-1919436604.html
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с 1996 года

Позднякова: ночь 2 января в Москве оказалась самой холодной с 1996 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТретье транспортное кольцо, Московская кольцевая железная дорога и небоскребы Москва-сити
Третье транспортное кольцо, Московская кольцевая железная дорога и небоскребы Москва-сити - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной для 2 января с 1996 года, минимальная температура составила минус 20,2 градуса, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной для этой даты января, на ВДНХ минимальная температура составила минус 20,2 градуса", - рассказала Позднякова.
По её словам, последний раз подобные сильные морозы были в Москве в 1996 году - минус 21,3 градуса.
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