https://ria.ru/20240102/noch-1919439130.html

Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с 1996 года

Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с 1996 года - РИА Новости, 02.01.2024

Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с 1996 года

Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной для 2 января с 1996 года, минимальная температура составила минус 20,2 градуса, сообщила в своём... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T10:34

2024-01-02T10:34

2024-01-02T10:34

общество

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной для 2 января с 1996 года, минимальная температура составила минус 20,2 градуса, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной для этой даты января, на ВДНХ минимальная температура составила минус 20,2 градуса", - рассказала Позднякова. По её словам, последний раз подобные сильные морозы были в Москве в 1996 году - минус 21,3 градуса.

https://ria.ru/20240102/moskva-1919436604.html

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общество, москва, татьяна позднякова, погода