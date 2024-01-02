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Напавший на лидера оппозиции в Южной Корее носил на голове бумажную корону

Напавший на лидера оппозиции в Южной Корее носил на голове бумажную корону - РИА Новости, 02.01.2024

Напавший на лидера оппозиции в Южной Корее носил на голове бумажную корону

Неизвестный, напавший с ножом на лидера главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мена, носил на голове бумажную корону с... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T09:49

2024-01-02T09:49

2024-01-02T10:08

в мире

южная корея

пусан

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СЕУЛ, 2 янв – РИА Новости. Неизвестный, напавший с ножом на лидера главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мена, носил на голове бумажную корону с надписью "Я - Ли Чжэ Мён", следует из кадров нападения, показанных телеканалом "Ёллин Конган ТВ". Телеканал опубликовал полное видео нападения, которое произошло во время общения Ли Чжэ Мёна с прессой в ходе посещения площадки для строительства нового аэропорта в Пусане. На кадрах видно, что нападавший пробрался к Ли Чжэ Мёну сквозь толпу журналистов, а затем ударил политика ножом, который изначально держал завернутым в бумагу. На голове у нападавшего была бумажная корона голубого цвета с надписью "Я - Ли Чжэ Мён". По словам очевидцев, мужчина изначально просил дать ему автограф, поэтому его подпустили ближе. В апреле в Южной Корее пройдут всеобщие парламентские выборы. Но на данный момент СМИ не связывают нападение на Ли Чжэ Мёна с предвыборной деятельностью. По данным агентства Realmeter на 1 января, поддержка демократической партии народом за последнюю неделю декабря составляет 43,6%, в то время как правящую консервативную партию "Гражданская сила" поддерживают 38,1% граждан. Однако в регионе, состоящем из городов Пусана, Ульсана и провинции Кёнсан-Намдо, за ту же неделю уровень поддержки демократов упал на 5,1 процентный пункт до 34,3%, а рейтинг консервативной "Гражданской силы" поднялся на 1,7 процентного пункта до 46,7%.

https://ria.ru/20231027/tsarev-1905581735.html

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в мире, южная корея, пусан