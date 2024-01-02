https://ria.ru/20240102/most-1919461742.html
Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей
Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей - РИА Новости, 02.01.2024
Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей
Очередь автомобилей на автоподходах к Крымскому мосту для проезда на полуостров увеличилась до 148 машин, со стороны Крыма проезда ожидают более 264... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T13:45
2024-01-02T13:45
2024-01-02T13:46
тамань (станица)
керчь
республика крым
крымский мост
общество
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Очередь автомобилей на автоподходах к Крымскому мосту для проезда на полуостров увеличилась до 148 машин, со стороны Крыма проезда ожидают более 264 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту. Данные приводятся на 13.00 мск во вторник. "В очереди со стороны Тамани находится 148 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 264 транспортных средств. Ожидание около часа", - говорится в сообщении о ситуации на мосту.
https://ria.ru/20240102/krym-1919438187.html
тамань (станица)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамань (станица), керчь, республика крым, крымский мост, общество
Тамань (станица), Керчь, Республика Крым, Крымский мост, Общество
Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей
У Крымского моста скопились в очереди более 400 машин в обоих направлениях