Рейтинг@Mail.ru
Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей - РИА Новости, 02.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 02.01.2024 (обновлено: 13:46 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/most-1919461742.html
Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей
Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей - РИА Новости, 02.01.2024
Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей
Очередь автомобилей на автоподходах к Крымскому мосту для проезда на полуостров увеличилась до 148 машин, со стороны Крыма проезда ожидают более 264... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T13:45
2024-01-02T13:46
тамань (станица)
керчь
республика крым
крымский мост
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882583517_0:256:3186:2048_1920x0_80_0_0_cc67e675e93b279e699db5a24ccc22e4.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Очередь автомобилей на автоподходах к Крымскому мосту для проезда на полуостров увеличилась до 148 машин, со стороны Крыма проезда ожидают более 264 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту. Данные приводятся на 13.00 мск во вторник. "В очереди со стороны Тамани находится 148 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 264 транспортных средств. Ожидание около часа", - говорится в сообщении о ситуации на мосту.
https://ria.ru/20240102/krym-1919438187.html
тамань (станица)
керчь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882583517_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_a3a6caea0093153f5c8ffa124a1aa0ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамань (станица), керчь, республика крым, крымский мост, общество
Тамань (станица), Керчь, Республика Крым, Крымский мост, Общество
Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей

У Крымского моста скопились в очереди более 400 машин в обоих направлениях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Очередь автомобилей на автоподходах к Крымскому мосту для проезда на полуостров увеличилась до 148 машин, со стороны Крыма проезда ожидают более 264 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту.
Данные приводятся на 13.00 мск во вторник.
"В очереди со стороны Тамани находится 148 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 264 транспортных средств. Ожидание около часа", - говорится в сообщении о ситуации на мосту.
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
В Крыму отреагировали на слова Зеленского о скором захвате полуострова
Вчера, 10:22
 
Тамань (станица)КерчьРеспублика КрымКрымский мостОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала