https://ria.ru/20240102/most-1919461742.html

Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей

Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей - РИА Новости, 02.01.2024

Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей

Очередь автомобилей на автоподходах к Крымскому мосту для проезда на полуостров увеличилась до 148 машин, со стороны Крыма проезда ожидают более 264... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T13:45

2024-01-02T13:45

2024-01-02T13:46

тамань (станица)

керчь

республика крым

крымский мост

общество

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Очередь автомобилей на автоподходах к Крымскому мосту для проезда на полуостров увеличилась до 148 машин, со стороны Крыма проезда ожидают более 264 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту. Данные приводятся на 13.00 мск во вторник. "В очереди со стороны Тамани находится 148 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 264 транспортных средств. Ожидание около часа", - говорится в сообщении о ситуации на мосту.

https://ria.ru/20240102/krym-1919438187.html

тамань (станица)

керчь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тамань (станица), керчь, республика крым, крымский мост, общество