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Декабрь вошел в число самых "мокрых" в Москве за всю историю наблюдений - РИА Новости, 02.01.2024
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10:09 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/moskva-1919436604.html
Декабрь вошел в число самых "мокрых" в Москве за всю историю наблюдений
Декабрь вошел в число самых "мокрых" в Москве за всю историю наблюдений - РИА Новости, 02.01.2024
Декабрь вошел в число самых "мокрых" в Москве за всю историю наблюдений
Декабрь 2023 года войдет в число 15 самых "мокрых" в Москве за всю историю метеонаблюдений, за месяц выпало 73,5 миллиметра осадков, что составляет 141% от... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T10:09
2024-01-02T10:09
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Декабрь 2023 года войдет в число 15 самых "мокрых" в Москве за всю историю метеонаблюдений, за месяц выпало 73,5 миллиметра осадков, что составляет 141% от нормы, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Декабрь 2023 года и в Москве, и в области оказался щедрым на осадки. На ВДНХ за месяц выпало 73,5 миллиметра, что составляет 141% от нормы. По количеству наибольшее количество осадков выпало в районе МГУ, 95,1 миллиметра - 186% нормы. Декабрь 2023 года войдет в число 15 самых "мокрых" за всю историю инструментальных наблюдений, которые в Москве ведутся с 1879 года", - рассказала Позднякова. По её словам, осадки выпадали как в виде снега, так и в виде дождя. Пик высоты снежного покрова пришелся на середину месяца, 16 декабря на ВДНХ было 39 сантиметров снега, что выше нормы почти в 3 раза.
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Декабрь вошел в число самых "мокрых" в Москве за всю историю наблюдений

Позднякова: декабрь 2023 года войдет в число 15 самых мокрых в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСнегоуборочные машины, украшенные к Новому году, убирают снег в центре Москвы
Снегоуборочные машины, украшенные к Новому году, убирают снег в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Снегоуборочные машины, украшенные к Новому году, убирают снег в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Декабрь 2023 года войдет в число 15 самых "мокрых" в Москве за всю историю метеонаблюдений, за месяц выпало 73,5 миллиметра осадков, что составляет 141% от нормы, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"Декабрь 2023 года и в Москве, и в области оказался щедрым на осадки. На ВДНХ за месяц выпало 73,5 миллиметра, что составляет 141% от нормы. По количеству наибольшее количество осадков выпало в районе МГУ, 95,1 миллиметра - 186% нормы. Декабрь 2023 года войдет в число 15 самых "мокрых" за всю историю инструментальных наблюдений, которые в Москве ведутся с 1879 года", - рассказала Позднякова.
По её словам, осадки выпадали как в виде снега, так и в виде дождя. Пик высоты снежного покрова пришелся на середину месяца, 16 декабря на ВДНХ было 39 сантиметров снега, что выше нормы почти в 3 раза.
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