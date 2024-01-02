https://ria.ru/20240102/moskva-1919436604.html

Декабрь вошел в число самых "мокрых" в Москве за всю историю наблюдений

Декабрь вошел в число самых "мокрых" в Москве за всю историю наблюдений - РИА Новости, 02.01.2024

Декабрь вошел в число самых "мокрых" в Москве за всю историю наблюдений

Декабрь 2023 года войдет в число 15 самых "мокрых" в Москве за всю историю метеонаблюдений, за месяц выпало 73,5 миллиметра осадков, что составляет 141% от... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T10:09

2024-01-02T10:09

2024-01-02T10:09

общество

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Декабрь 2023 года войдет в число 15 самых "мокрых" в Москве за всю историю метеонаблюдений, за месяц выпало 73,5 миллиметра осадков, что составляет 141% от нормы, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Декабрь 2023 года и в Москве, и в области оказался щедрым на осадки. На ВДНХ за месяц выпало 73,5 миллиметра, что составляет 141% от нормы. По количеству наибольшее количество осадков выпало в районе МГУ, 95,1 миллиметра - 186% нормы. Декабрь 2023 года войдет в число 15 самых "мокрых" за всю историю инструментальных наблюдений, которые в Москве ведутся с 1879 года", - рассказала Позднякова. По её словам, осадки выпадали как в виде снега, так и в виде дождя. Пик высоты снежного покрова пришелся на середину месяца, 16 декабря на ВДНХ было 39 сантиметров снега, что выше нормы почти в 3 раза.

https://ria.ru/20231231/morozy-1919259205.html

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общество, москва, татьяна позднякова, погода