Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при обстреле офиса ХАМАС в южном Бейруте выросло до шести - РИА Новости, 02.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 02.01.2024 (обновлено: 21:28 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/livan-1919514482.html
Число погибших при обстреле офиса ХАМАС в южном Бейруте выросло до шести
Число погибших при обстреле офиса ХАМАС в южном Бейруте выросло до шести - РИА Новости, 02.01.2024
Число погибших при обстреле офиса ХАМАС в южном Бейруте выросло до шести
Число жертв обстрела с израильского беспилотника офиса палестинского движения ХАМАС в Ливане выросло до шести, сообщило Национальное агентство новостей Ливана. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T21:15
2024-01-02T21:28
в мире
бейрут
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
ливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919509035_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44259453fae4de94ccffc7fbb5e8447c.jpg
ДОХА, 2 янв - РИА Новости. Число жертв обстрела с израильского беспилотника офиса палестинского движения ХАМАС в Ливане выросло до шести, сообщило Национальное агентство новостей Ливана.Во вторник вечером Национальное агентство новостей Ливана сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли четыре человека. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погибшими стали заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил это нападение и заявил, что новая израильская атака в Бейруте преследует цель - вывести конфронтацию с Ливаном на новый уровень на фоне неудач Израиля достигнуть целей в секторе Газа.По информации агентства, число погибших в результате атаки на офис ХАМАС в Южном Бейруте выросло до шести человек.
бейрут
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка на месте взрыва в Бейруте
Обстановка на месте взрыва в Бейруте
2024-01-02T21:15
true
PT0M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919509035_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7c4ec9def9f20ee9702a7d541ec602b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бейрут, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, видео, израиль, ливан
В мире, Бейрут, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Ливан
Число погибших при обстреле офиса ХАМАС в южном Бейруте выросло до шести
ДОХА, 2 янв - РИА Новости. Число жертв обстрела с израильского беспилотника офиса палестинского движения ХАМАС в Ливане выросло до шести, сообщило Национальное агентство новостей Ливана.
2024-01-02T21:15
true
PT0M51S
Число погибших при обстреле офиса ХАМАС в южном Бейруте выросло до шести

Число погибших при обстреле офиса ХАМАС в южном Бейруте выросло до шести человек

Читать ria.ru в
ДОХА, 2 янв - РИА Новости. Число жертв обстрела с израильского беспилотника офиса палестинского движения ХАМАС в Ливане выросло до шести, сообщило Национальное агентство новостей Ливана.
Во вторник вечером Национальное агентство новостей Ливана сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли четыре человека. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погибшими стали заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил это нападение и заявил, что новая израильская атака в Бейруте преследует цель - вывести конфронтацию с Ливаном на новый уровень на фоне неудач Израиля достигнуть целей в секторе Газа.
По информации агентства, число погибших в результате атаки на офис ХАМАС в Южном Бейруте выросло до шести человек.
 
В миреБейрутХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильЛиван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала