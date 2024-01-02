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Число погибших при обстреле офиса ХАМАС в южном Бейруте выросло до шести
Число погибших при обстреле офиса ХАМАС в южном Бейруте выросло до шести - РИА Новости, 02.01.2024
Число погибших при обстреле офиса ХАМАС в южном Бейруте выросло до шести
Число жертв обстрела с израильского беспилотника офиса палестинского движения ХАМАС в Ливане выросло до шести, сообщило Национальное агентство новостей Ливана. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T21:15
2024-01-02T21:15
2024-01-02T21:28
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ДОХА, 2 янв - РИА Новости. Число жертв обстрела с израильского беспилотника офиса палестинского движения ХАМАС в Ливане выросло до шести, сообщило Национальное агентство новостей Ливана.Во вторник вечером Национальное агентство новостей Ливана сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли четыре человека. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погибшими стали заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил это нападение и заявил, что новая израильская атака в Бейруте преследует цель - вывести конфронтацию с Ливаном на новый уровень на фоне неудач Израиля достигнуть целей в секторе Газа.По информации агентства, число погибших в результате атаки на офис ХАМАС в Южном Бейруте выросло до шести человек.
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Обстановка на месте взрыва в Бейруте
Обстановка на месте взрыва в Бейруте
2024-01-02T21:15
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РИА Новости
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в мире, бейрут, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, видео, израиль, ливан
В мире, Бейрут, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Ливан
Число погибших при обстреле офиса ХАМАС в южном Бейруте выросло до шести
Число погибших при обстреле офиса ХАМАС в южном Бейруте выросло до шести человек