https://ria.ru/20240102/livan-1919514482.html

Число погибших при обстреле офиса ХАМАС в южном Бейруте выросло до шести

Число погибших при обстреле офиса ХАМАС в южном Бейруте выросло до шести - РИА Новости, 02.01.2024

Число погибших при обстреле офиса ХАМАС в южном Бейруте выросло до шести

Число жертв обстрела с израильского беспилотника офиса палестинского движения ХАМАС в Ливане выросло до шести, сообщило Национальное агентство новостей Ливана. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T21:15

2024-01-02T21:15

2024-01-02T21:28

в мире

бейрут

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

ливан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919509035_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44259453fae4de94ccffc7fbb5e8447c.jpg

ДОХА, 2 янв - РИА Новости. Число жертв обстрела с израильского беспилотника офиса палестинского движения ХАМАС в Ливане выросло до шести, сообщило Национальное агентство новостей Ливана.Во вторник вечером Национальное агентство новостей Ливана сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли четыре человека. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погибшими стали заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил это нападение и заявил, что новая израильская атака в Бейруте преследует цель - вывести конфронтацию с Ливаном на новый уровень на фоне неудач Израиля достигнуть целей в секторе Газа.По информации агентства, число погибших в результате атаки на офис ХАМАС в Южном Бейруте выросло до шести человек.

бейрут

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка на месте взрыва в Бейруте Обстановка на месте взрыва в Бейруте 2024-01-02T21:15 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бейрут, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, видео, израиль, ливан