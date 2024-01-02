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В Москве за неделю госпитализировали 770 человек с COVID-19
В Москве за неделю госпитализировали 770 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.01.2024
В Москве за неделю госпитализировали 770 человек с COVID-19
С 25 по 31 декабря в Москве выявили 6658 случаев COVID-19, умерли 38 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T11:23
2024-01-02T11:23
2024-01-02T11:23
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. С 25 по 31 декабря в Москве выявили 6658 случаев COVID-19, умерли 38 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю - 6658, госпитализированы 770 человек, выздоровели 9952 человека, 38 человек умерли", - говорится в сводке по столице.
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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Москве за неделю госпитализировали 770 человек с COVID-19
В Москве за неделю выявили 6658 новых случаев COVID-19, умерли 38 человек