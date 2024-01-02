https://ria.ru/20240102/koronavirus-1919445237.html

В Москве за неделю госпитализировали 770 человек с COVID-19

В Москве за неделю госпитализировали 770 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.01.2024

В Москве за неделю госпитализировали 770 человек с COVID-19

С 25 по 31 декабря в Москве выявили 6658 случаев COVID-19, умерли 38 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T11:23

2024-01-02T11:23

2024-01-02T11:23

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. С 25 по 31 декабря в Москве выявили 6658 случаев COVID-19, умерли 38 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю - 6658, госпитализированы 770 человек, выздоровели 9952 человека, 38 человек умерли", - говорится в сводке по столице.

https://ria.ru/20231223/koronavirus-1917526849.html

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