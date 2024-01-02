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В Челябинске ищут четвертого подозреваемого в нападении на бойца СВО
В Челябинске ищут четвертого подозреваемого в нападении на бойца СВО - РИА Новости, 02.01.2024
В Челябинске ищут четвертого подозреваемого в нападении на бойца СВО
В Челябинской области разыскивают четвертого подозреваемого в нападении на участника спецоперации, сообщило следственное управление СК России по региону. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T20:07
2024-01-02T20:07
2024-01-02T21:29
происшествия
челябинск
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следственный комитет россии (ск рф)
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 янв — РИА Новости. В Челябинской области разыскивают четвертого подозреваемого в нападении на участника спецоперации, сообщило следственное управление СК России по региону. "В ходе расследования также установлена причастность к преступлению еще одного местного жителя, который скрылся от следствия и объявлен в розыск, принимаются меры к установлению его местонахождения", — говорится в заявлении. Как уточнили в ведомстве, уголовное дело передали в третий отдел по расследованию особо важных дел. Остальным фигурантам предъявили обвинения, в суд направили ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.Инцидент произошел в ночь на 1 января во дворе дома в Советском районе Челябинска. В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как группа мигрантов в состоянии алкогольного опьянения оскорбляет местных жителей, в том числе демобилизованных с передовой и их жен. Иностранные граждане также ударили одного из участников спецоперации неким предметом, используемым в качестве оружия.Накануне СК сообщил о задержании троих подозреваемых, один из которых несовершеннолетний. Уголовное дело возбудили по статье "Хулиганство".
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происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинская область
Происшествия, Челябинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Челябинская область
В Челябинске ищут четвертого подозреваемого в нападении на бойца СВО
СК: в Челябинске ищут четвертого подозреваемого в нападении на участника СВО