https://ria.ru/20240102/koleso-1919495993.html

В Пензенской области люди застряли на колесе обозрения

В Пензенской области люди застряли на колесе обозрения - РИА Новости, 02.01.2024

В Пензенской области люди застряли на колесе обозрения

В Пензенской области четыре человека застряли на колесе обозрения высотой 35 метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T17:42

2024-01-02T17:42

2024-01-02T17:52

пензенская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Пензенской области четыре человека застряли на колесе обозрения высотой 35 метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Пензенской области остановилось колесо обозрения. На аттракционе находятся четыре человека. Высота — 35 метров", — говорится в заявлении.Отмечается, что спасатели выехали на место ЧП.

https://ria.ru/20230906/koleso-1894438109.html

пензенская область

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пензенская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия