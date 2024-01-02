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В Пензенской области люди застряли на колесе обозрения - РИА Новости, 02.01.2024
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17:42 02.01.2024 (обновлено: 17:52 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/koleso-1919495993.html
В Пензенской области люди застряли на колесе обозрения
В Пензенской области люди застряли на колесе обозрения - РИА Новости, 02.01.2024
В Пензенской области люди застряли на колесе обозрения
В Пензенской области четыре человека застряли на колесе обозрения высотой 35 метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T17:42
2024-01-02T17:52
пензенская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Пензенской области четыре человека застряли на колесе обозрения высотой 35 метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Пензенской области остановилось колесо обозрения. На аттракционе находятся четыре человека. Высота — 35 метров", — говорится в заявлении.Отмечается, что спасатели выехали на место ЧП.
https://ria.ru/20230906/koleso-1894438109.html
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пензенская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Пензенская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Пензенской области люди застряли на колесе обозрения

В Пензенской области 4 человека застряли на 35-метровом колесе обозрения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Пензенской области четыре человека застряли на колесе обозрения высотой 35 метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«
"В Пензенской области остановилось колесо обозрения. На аттракционе находятся четыре человека. Высота — 35 метров", — говорится в заявлении.
Отмечается, что спасатели выехали на место ЧП.
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