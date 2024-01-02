https://ria.ru/20240102/klichko-1919427316.html

Экстренные службы направились в Печерский район Киева, заявил Кличко

Экстренные службы направились в Печерский район Киева, заявил Кличко - РИА Новости, 02.01.2024

Экстренные службы направились в Печерский район Киева, заявил Кличко

Экстренные службы направились в Печерский район Киева после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T08:49

2024-01-02T08:49

2024-01-02T08:49

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Экстренные службы направились в Печерский район Киева после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Ранее во вторник Кличко сообщал о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги. "Вызов экстренных служб в Печерском районе столицы. Все службы выехали на место", - написал Кличко.Украинские СМИ во вторник сообщали, что в ряде районов Киева пропало электричество после взрывов.

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в мире, киев, виталий кличко