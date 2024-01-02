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Экстренные службы направились в Печерский район Киева, заявил Кличко
Экстренные службы направились в Печерский район Киева, заявил Кличко - РИА Новости, 02.01.2024
Экстренные службы направились в Печерский район Киева, заявил Кличко
Экстренные службы направились в Печерский район Киева после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T08:49
2024-01-02T08:49
2024-01-02T08:49
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Экстренные службы направились в Печерский район Киева после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Ранее во вторник Кличко сообщал о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги. "Вызов экстренных служб в Печерском районе столицы. Все службы выехали на место", - написал Кличко.Украинские СМИ во вторник сообщали, что в ряде районов Киева пропало электричество после взрывов.
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в мире, киев, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко
Экстренные службы направились в Печерский район Киева, заявил Кличко
Кличко: экстренные службы направились в Печерский район Киева из-за взрывов