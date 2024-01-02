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Украинские СМИ сообщили о возобновлении взрывов в Киеве
Украинские СМИ сообщили о возобновлении взрывов в Киеве - РИА Новости, 02.01.2024
Украинские СМИ сообщили о возобновлении взрывов в Киеве
Взрывы возобновились в Киеве на Украине спустя некоторое время, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T09:52
2024-01-02T09:52
2024-01-02T09:52
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Взрывы возобновились в Киеве на Украине спустя некоторое время, сообщает украинское издание "Страна.ua".Ранее о серии мощных взрывов в Киеве сообщал мэр города Виталий Кличко и украинские СМИ. Позднее в ряде районов пропало электричество и водоснабжение, произошли возгорания."Снова взрывы в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко
Украинские СМИ сообщили о возобновлении взрывов в Киеве
"Страна.ua": в Киеве снова прогремели взрывы