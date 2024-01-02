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Кличко рассказал подробности о пожарах в Киеве после взрывов

Кличко рассказал подробности о пожарах в Киеве после взрывов - РИА Новости, 02.01.2024

Кличко рассказал подробности о пожарах в Киеве после взрывов

Несколько пожаров возникло в ряде районов Киева на Украине после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T09:46

2024-01-02T09:46

2024-01-02T09:49

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Несколько пожаров возникло в ряде районов Киева на Украине после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось о серии мощных взрывов в Киеве. Позднее в ряде районов пропало электричество и водоснабжение. "В Подольском районе пожар в нескольких местах. В Оболонском – горит складское помещение. В Деснянском возгорание", - написал Кличко. Кличко добавил, что в указанные районы выехали экстренные службы. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, виталий кличко