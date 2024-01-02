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Кличко рассказал подробности о пожарах в Киеве после взрывов
Кличко рассказал подробности о пожарах в Киеве после взрывов - РИА Новости, 02.01.2024
Кличко рассказал подробности о пожарах в Киеве после взрывов
Несколько пожаров возникло в ряде районов Киева на Украине после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T09:46
2024-01-02T09:46
2024-01-02T09:49
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Несколько пожаров возникло в ряде районов Киева на Украине после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось о серии мощных взрывов в Киеве. Позднее в ряде районов пропало электричество и водоснабжение. "В Подольском районе пожар в нескольких местах. В Оболонском – горит складское помещение. В Деснянском возгорание", - написал Кличко. Кличко добавил, что в указанные районы выехали экстренные службы. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко
Кличко рассказал подробности о пожарах в Киеве после взрывов
Мэр Кличко перечислил районы Киева, где возникли пожары после взрывов