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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 02.01.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
Новые взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T09:17
2024-01-02T09:17
2024-01-02T09:20
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua".Ранее во вторник сообщалось о серии взрывов в Киеве. После чего возник масштабный пожар. Позднее в ряде районов города пропало электричество и водоснабжение."Снова взрывы в столице Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Взрывы также раздаются в Харькове, Кировоградской, Винницкой областях Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
СМИ: в Киеве прогремели новые взрывы