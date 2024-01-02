https://ria.ru/20240102/kiev-1919430058.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 02.01.2024

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

Новые взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T09:17

2024-01-02T09:17

2024-01-02T09:20

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_85aef805bedb91fcc7a843374c854c71.jpg

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua".Ранее во вторник сообщалось о серии взрывов в Киеве. После чего возник масштабный пожар. Позднее в ряде районов города пропало электричество и водоснабжение."Снова взрывы в столице Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Взрывы также раздаются в Харькове, Кировоградской, Винницкой областях Украины.

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина