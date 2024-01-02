https://ria.ru/20240102/kiev-1919429840.html

Украиские СМИ сообщили о пожаре в Киеве после взрывов

Украиские СМИ сообщили о пожаре в Киеве после взрывов - РИА Новости, 02.01.2024

Украиские СМИ сообщили о пожаре в Киеве после взрывов

Пожар произошел в Киеве после взрывов, передает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T09:14

2024-01-02T09:14

2024-01-02T09:14

в мире

киев

украина

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Пожар произошел в Киеве после взрывов, передает украинское издание "Страна.ua". Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве, после чего в ряде районов города пропало электричество. "Пожар… в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, в нескольких районах Киева отключено водоснабжение Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина