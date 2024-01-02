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Украиские СМИ сообщили о пожаре в Киеве после взрывов
Украиские СМИ сообщили о пожаре в Киеве после взрывов - РИА Новости, 02.01.2024
Украиские СМИ сообщили о пожаре в Киеве после взрывов
Пожар произошел в Киеве после взрывов, передает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T09:14
2024-01-02T09:14
2024-01-02T09:14
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Пожар произошел в Киеве после взрывов, передает украинское издание "Страна.ua". Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве, после чего в ряде районов города пропало электричество. "Пожар… в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, в нескольких районах Киева отключено водоснабжение Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
Украиские СМИ сообщили о пожаре в Киеве после взрывов
"Страна.ua": пожар произошел в Киеве после взрывов
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости.
Пожар произошел в Киеве после взрывов, передает украинское издание "Страна.ua
".
Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве, после чего в ряде районов города пропало электричество.
"Пожар… в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, в нескольких районах Киева отключено водоснабжение
Ранее во вторник на всей территории Украины
была объявлена воздушная тревога.