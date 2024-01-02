https://ria.ru/20240102/izrail-1919416020.html

Израиль продолжает наносить удары по южным районам Ливана, сообщают СМИ

Израиль продолжает наносить удары по южным районам Ливана, сообщают СМИ - РИА Новости, 02.01.2024

Израиль продолжает наносить удары по южным районам Ливана, сообщают СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по южным районам Ливана, сообщает телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T02:56

2024-01-02T02:56

2024-01-02T02:56

в мире

ливан

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907443803_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_be63f2abaf7ae993c27ad7956230e6f8.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по южным районам Ливана, сообщает телеканал Al Mayadeen. "Израильские оккупанты продолжает свои атаки на юге Ливана, нанося удары по домам мирных жителей, медработникам, журналистам и окраинам приграничных деревень", - говорится в сообщении телеканала. По его данным, обстрелам подверглись селение Марун Ар-Рас, город Эн-Накура, долина Вади-Хамуль. Армия Израиля заявила, что нанесла удар по объекту шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана, из которого ранее были выпущены снаряды по северу Израиля, в результате чего пять резервистов получили легкие ранения. В свою очередь, "Хезболла" в понедельник заявило о двух ударах по позициям израильских войск и объявило о гибели четырех своих бойцов. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20240102/izrail-1919413583.html

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году