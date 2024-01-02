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Израиль продолжает наносить удары по южным районам Ливана, сообщают СМИ
Израиль продолжает наносить удары по южным районам Ливана, сообщают СМИ - РИА Новости, 02.01.2024
Израиль продолжает наносить удары по южным районам Ливана, сообщают СМИ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по южным районам Ливана, сообщает телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T02:56
2024-01-02T02:56
2024-01-02T02:56
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хезболла
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по южным районам Ливана, сообщает телеканал Al Mayadeen. "Израильские оккупанты продолжает свои атаки на юге Ливана, нанося удары по домам мирных жителей, медработникам, журналистам и окраинам приграничных деревень", - говорится в сообщении телеканала. По его данным, обстрелам подверглись селение Марун Ар-Рас, город Эн-Накура, долина Вади-Хамуль. Армия Израиля заявила, что нанесла удар по объекту шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана, из которого ранее были выпущены снаряды по северу Израиля, в результате чего пять резервистов получили легкие ранения. В свою очередь, "Хезболла" в понедельник заявило о двух ударах по позициям израильских войск и объявило о гибели четырех своих бойцов. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль продолжает наносить удары по южным районам Ливана, сообщают СМИ
Al Mayadeen: армия Израиля продолжает наносить удары по южным районам Ливана