https://ria.ru/20240102/izrail-1919413583.html

Израиль отказался от предложения ХАМАС по сделке по пленным, пишут СМИ

Израиль отказался от предложения ХАМАС по сделке по пленным, пишут СМИ - РИА Новости, 02.01.2024

Израиль отказался от предложения ХАМАС по сделке по пленным, пишут СМИ

Палестинское движение ХАМАС представило свое предложение по новой сделке по пленным, однако Израиль счел его неприемлемым, сообщает портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T01:59

2024-01-02T01:59

2024-01-02T01:59

в мире

израиль

восточный иерусалим

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС представило свое предложение по новой сделке по пленным, однако Израиль счел его неприемлемым, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников и осведомленный источник. "ХАМАС через катарских и египетских посредников передал Израилю в воскресенье предложение о новой сделке с заложниками", - говорится в сообщении портала. Израиль отклонил предложение, однако, как заявил порталу неназванный израильский чиновник, предложение ХАМАС показывает, что теперь движение готово вступить в переговоры по новой сделке по пленным, даже несмотря на то, что боевые действия в секторе Газа продолжаются. Согласно источникам, предложение ХАМАС предлагало процесс, состоящий из трех этапов. Каждый из них предусматривал паузу в боевых действиях более чем на месяц в обмен на освобождение пленных. В рамках первой стадии сделки, Израилю предлагалось вывести свои войска из Газы в обмен на освобождение примерно 40 пленных. Последний этап сделки предусматривал освобождение израильских солдат, удерживаемых в секторе Газа, и окончание войны в анклаве. Как отмечает Axios, военный кабинет Израиля обсудил новое предложение ХАМАС и заявил катарским и египетским посредникам в понедельник, что предложение неприемлемо. "Предложение, которое мы получили от ХАМАС в воскресенье, было совершенно необоснованным, и мы попросили посредников попытаться подготовить более приемлемое предложение. Они работают над этим, и давайте посмотрим, что произойдет... Переговоры больше не находятся в тупике, но они также пока не достигли существенного прогресса", - приводит портал слова израильского чиновника. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240101/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240101/ubiystvo-1919402972.html

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восточный иерусалим

палестина

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в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа