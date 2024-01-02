https://ria.ru/20240102/italiya-1919415873.html
В Тоскане на 112-м году жизни умер старейший итальянец
В Тоскане на 112-м году жизни умер старейший итальянец - РИА Новости, 02.01.2024
В Тоскане на 112-м году жизни умер старейший итальянец
Старейший итальянец Триполи Джаннини скончался в своем доме в Чечине на 112-м году жизни, сообщила в понедельник вечером мэрия этого тосканского города. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T02:42
2024-01-02T02:42
2024-01-02T09:47
италия
тоскана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919433204_0:0:1290:727_1920x0_80_0_0_26dd738c9ebfa1afe357c53aa3d35758.jpg
РИМ, 2 янв - РИА Новости. Старейший итальянец Триполи Джаннини скончался в своем доме в Чечине на 112-м году жизни, сообщила в понедельник вечером мэрия этого тосканского города. Джаннини, которого земляки ласково называли Триполино, родился 20 августа 1912 года, пережил две мировых войны и две пандемии – "испанку" и COVID-19. В апреле 2021 года он стал самым старым жителем Италии, который сделал прививку от коронавирусной инфекции. В молодости Триполино служил в рядах знаменитых итальянских стрелков-берсальеров, а вернувшись домой из армии, занялся сельским хозяйством и потом многие годы проработал в овощной лавке в родной Чечине. Его главной помощницей всегда была жена Тоска, которая умерла в 1982 году. Джаннини, который был хорошо известен на Апеннинах, гордился тем, что ему довелось стать свидетелем множества крупных исторических событий, а также тем, что он был самым старым берсальером в истории Италии. До самого последнего времени он отличался завидным здоровьем и не терял вкуса к жизни. В августе 2023 года в Чечине торжественно отметили 111-летие Триполино, которого по этому случаю сердечно поздравило руководство мэрии Чечины и Национальная ассоциация берсальеров. Первую строчку в почетном рейтинге долгожителей Италии занимает Эмма Морано, которая скончалась в апреле 2017 года на 118-м году жизни.
https://ria.ru/20230801/zhitel-1887698162.html
https://ria.ru/20230929/feinstein-1899489078.html
италия
тоскана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919433204_0:0:1290:969_1920x0_80_0_0_74f93d4d7d05ea1650fdc1c6d33eec77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, тоскана, в мире
В Тоскане на 112-м году жизни умер старейший итальянец
В Тоскане умер старейший итальянец на 112-м году жизни
РИМ, 2 янв - РИА Новости. Старейший итальянец Триполи Джаннини скончался в своем доме в Чечине на 112-м году жизни, сообщила в понедельник вечером мэрия этого тосканского города.
Джаннини, которого земляки ласково называли Триполино, родился 20 августа 1912 года, пережил две мировых войны и две пандемии – "испанку" и COVID-19. В апреле 2021 года он стал самым старым жителем Италии
, который сделал прививку от коронавирусной инфекции.
В Бразилии умер, предположительно, старейший житель Земли
В молодости Триполино служил в рядах знаменитых итальянских стрелков-берсальеров, а вернувшись домой из армии, занялся сельским хозяйством и потом многие годы проработал в овощной лавке в родной Чечине. Его главной помощницей всегда была жена Тоска, которая умерла в 1982 году.
Джаннини, который был хорошо известен на Апеннинах, гордился тем, что ему довелось стать свидетелем множества крупных исторических событий, а также тем, что он был самым старым берсальером в истории Италии. До самого последнего времени он отличался завидным здоровьем и не терял вкуса к жизни.
В августе 2023 года в Чечине торжественно отметили 111-летие Триполино, которого по этому случаю сердечно поздравило руководство мэрии Чечины и Национальная ассоциация берсальеров.
Первую строчку в почетном рейтинге долгожителей Италии занимает Эмма Морано, которая скончалась в апреле 2017 года на 118-м году жизни.
Умерла старейшая в США женщина-сенатор