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В Тоскане на 112-м году жизни умер старейший итальянец - РИА Новости, 02.01.2024
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02:42 02.01.2024 (обновлено: 09:47 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/italiya-1919415873.html
В Тоскане на 112-м году жизни умер старейший итальянец
В Тоскане на 112-м году жизни умер старейший итальянец - РИА Новости, 02.01.2024
В Тоскане на 112-м году жизни умер старейший итальянец
Старейший итальянец Триполи Джаннини скончался в своем доме в Чечине на 112-м году жизни, сообщила в понедельник вечером мэрия этого тосканского города. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T02:42
2024-01-02T09:47
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РИМ, 2 янв - РИА Новости. Старейший итальянец Триполи Джаннини скончался в своем доме в Чечине на 112-м году жизни, сообщила в понедельник вечером мэрия этого тосканского города. Джаннини, которого земляки ласково называли Триполино, родился 20 августа 1912 года, пережил две мировых войны и две пандемии – "испанку" и COVID-19. В апреле 2021 года он стал самым старым жителем Италии, который сделал прививку от коронавирусной инфекции. В молодости Триполино служил в рядах знаменитых итальянских стрелков-берсальеров, а вернувшись домой из армии, занялся сельским хозяйством и потом многие годы проработал в овощной лавке в родной Чечине. Его главной помощницей всегда была жена Тоска, которая умерла в 1982 году. Джаннини, который был хорошо известен на Апеннинах, гордился тем, что ему довелось стать свидетелем множества крупных исторических событий, а также тем, что он был самым старым берсальером в истории Италии. До самого последнего времени он отличался завидным здоровьем и не терял вкуса к жизни. В августе 2023 года в Чечине торжественно отметили 111-летие Триполино, которого по этому случаю сердечно поздравило руководство мэрии Чечины и Национальная ассоциация берсальеров. Первую строчку в почетном рейтинге долгожителей Италии занимает Эмма Морано, которая скончалась в апреле 2017 года на 118-м году жизни.
https://ria.ru/20230801/zhitel-1887698162.html
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италия, тоскана, в мире
Италия, Тоскана, В мире
В Тоскане на 112-м году жизни умер старейший итальянец

В Тоскане умер старейший итальянец на 112-м году жизни

© Фото : Comune di CecinaТриполи Джаннини
Триполи Джаннини - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© Фото : Comune di Cecina
Триполи Джаннини. Архивное фото
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РИМ, 2 янв - РИА Новости. Старейший итальянец Триполи Джаннини скончался в своем доме в Чечине на 112-м году жизни, сообщила в понедельник вечером мэрия этого тосканского города.
Джаннини, которого земляки ласково называли Триполино, родился 20 августа 1912 года, пережил две мировых войны и две пандемии – "испанку" и COVID-19. В апреле 2021 года он стал самым старым жителем Италии, который сделал прививку от коронавирусной инфекции.
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В молодости Триполино служил в рядах знаменитых итальянских стрелков-берсальеров, а вернувшись домой из армии, занялся сельским хозяйством и потом многие годы проработал в овощной лавке в родной Чечине. Его главной помощницей всегда была жена Тоска, которая умерла в 1982 году.
Джаннини, который был хорошо известен на Апеннинах, гордился тем, что ему довелось стать свидетелем множества крупных исторических событий, а также тем, что он был самым старым берсальером в истории Италии. До самого последнего времени он отличался завидным здоровьем и не терял вкуса к жизни.
В августе 2023 года в Чечине торжественно отметили 111-летие Триполино, которого по этому случаю сердечно поздравило руководство мэрии Чечины и Национальная ассоциация берсальеров.
Первую строчку в почетном рейтинге долгожителей Италии занимает Эмма Морано, которая скончалась в апреле 2017 года на 118-м году жизни.
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