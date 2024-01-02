https://ria.ru/20240102/golosovanie-1919522256.html
В Сербии прошло повторное голосование на парламентских выборах
В Сербии прошло повторное голосование на парламентских выборах - РИА Новости, 02.01.2024
В Сербии прошло повторное голосование на парламентских выборах
Повторное голосование на выборах в Скупщину (парламент) Сербии прошло на восьми избирательных участках, сообщило агентство Танюг. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T22:52
2024-01-02T22:52
2024-01-02T22:52
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БЕЛГРАД, 2 янв — РИА Новости. Повторное голосование на выборах в Скупщину (парламент) Сербии прошло на восьми избирательных участках, сообщило агентство Танюг. Республиканская избирательная комиссия (РИК) 30 декабря приняла решение о повторном голосовании на восьми участках из-за жалоб и технических проблем на прошедших 17 декабря парламентских выборах. Волеизъявление проходило с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск), правом голоса обладали 5 352 человека. "Голосовали на двух участках в поселке Бачки-Петровац, трех в Бела-Паланке, по одному в муниципалитетах Беочин, Мионица и Петровац-на-Млави", - утончило агентство. В Сербии в минувшую субботу состоялось повторное голосование на парламентских выборах на 35 избирательных участках (всего около 8,3 тысячи), городской избирком провел повторное голосование на муниципальных выборах в Белграде на еще трех местах для голосования. Правом голоса обладали свыше 19,5 тысячи человек. После закрытия участков участковые комиссии должны в течение 96 часов представить протоколы РИК. После этого в течение ещё 72 часов республиканская комиссия принимает жалобы и утверждает предварительные результаты волеизъявления. РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов. По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. После вручения мандатов депутатам открывается период в 90 дней для формирования нового правительства. Согласно опубликованному городским избиркомом решению о предварительных итогах муниципальных выборов по результатам обработки материалов с 92,46% участков, лидирует коалиция вокруг СПП "Александр Вучич - Белград не смеет останавливаться" с 44,55%. На втором месте - прозападный блок "Сербия против насилия" с 38,18%. По последним данным РИК по результатам обработки материалов с 8 265 из 8 273 участков на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 46,74% поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 23,66%. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 6,55%. В состав Скупщины также могут пройти правопатриотическая коалиция "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" с 5,02% голосов и блок пульмонолога-евроскептика "Мы, голос народа - профессор, доктор Бранимир Несторович", который по этим данным получает 4,69% поддержки. Проходной ценз для движений национальных меньшинств рассчитывается по другой формуле, гарантированно в Скупщину проходит с 1,7% "Союз венгров Воеводины".
https://ria.ru/20231218/serbiya-1916410603.html
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, ивица дачич, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Ивица Дачич, Беспорядки в Белграде
В Сербии прошло повторное голосование на парламентских выборах
На восьми участках в Сербии прошло повторное голосование на выборах в Скупщину
БЕЛГРАД, 2 янв — РИА Новости.
Повторное голосование на выборах в Скупщину (парламент) Сербии прошло на восьми избирательных участках, сообщило агентство Танюг
.
Республиканская избирательная комиссия (РИК) 30 декабря приняла решение о повторном голосовании на восьми участках из-за жалоб и технических проблем на прошедших 17 декабря парламентских выборах. Волеизъявление проходило с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск), правом голоса обладали 5 352 человека.
Коалиция "Александр Вучич — Сербия не смеет останавливаться"
"Голосовали на двух участках в поселке Бачки-Петровац, трех в Бела-Паланке, по одному в муниципалитетах Беочин, Мионица и Петровац-на-Млави", - утончило агентство.
В Сербии в минувшую субботу состоялось повторное голосование на парламентских выборах на 35 избирательных участках (всего около 8,3 тысячи), городской избирком провел повторное голосование на муниципальных выборах в Белграде
на еще трех местах для голосования.
Правом голоса обладали свыше 19,5 тысячи человек.
После закрытия участков участковые комиссии должны в течение 96 часов представить протоколы РИК
. После этого в течение ещё 72 часов республиканская комиссия принимает жалобы и утверждает предварительные результаты волеизъявления.
РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.
По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. После вручения мандатов депутатам открывается период в 90 дней для формирования нового правительства.
Вучич выступил с экстренным обращением к нации из-за беспорядков в Белграде
Согласно опубликованному городским избиркомом решению о предварительных итогах муниципальных выборов по результатам обработки материалов с 92,46% участков, лидирует коалиция вокруг СПП "Александр Вучич
- Белград не смеет останавливаться" с 44,55%. На втором месте - прозападный блок "Сербия против насилия" с 38,18%.
По последним данным РИК по результатам обработки материалов с 8 265 из 8 273 участков на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 46,74% поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 23,66%. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича
с партнерами, она получает 6,55%. В состав Скупщины также могут пройти правопатриотическая коалиция "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" с 5,02% голосов и блок пульмонолога-евроскептика "Мы, голос народа - профессор, доктор Бранимир Несторович", который по этим данным получает 4,69% поддержки. Проходной ценз для движений национальных меньшинств рассчитывается по другой формуле, гарантированно в Скупщину проходит с 1,7% "Союз венгров Воеводины".
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