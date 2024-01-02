https://ria.ru/20240102/elki-1919436755.html

В Москве стартовала акция "Елочный круговорот"

В Москве стартовала акция "Елочный круговорот" - РИА Новости, 02.01.2024

В Москве стартовала акция "Елочный круговорот"

Ежегодная акция по сдаче еловых деревьев на переработку "Елочный круговорот" стартует в Москве с 2 января, сообщается на портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T10:10

2024-01-02T10:10

2024-01-02T12:36

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Ежегодная акция по сдаче еловых деревьев на переработку "Елочный круговорот" стартует в Москве с 2 января, сообщается на портале мэра и правительства столицы. Акцию "Елочный круговорот" проводят в Москве с 2016 года. Ее главные задачи — грамотная утилизация деревьев и привлечение внимания к теме раздельного сбора отходов. За все время существования акции москвичи сдали более 220 тысяч деревьев. В этот раз акция пройдет с 2 января по 25 февраля 2024 года во всех округах Москвы. По правилам приносить деревья в пункты приема нужно без мишуры и других украшений. Принимать будут елки, сосны и пихты. Их отправят на переработку, чтобы сделать щепу. Ее используют при благоустройстве улиц и экологических троп, а также вольеров для животных.

https://realty.ria.ru/20240102/ekologiya-1918452603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, новый год