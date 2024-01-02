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В Москве стартовала акция "Елочный круговорот"
В Москве стартовала акция "Елочный круговорот" - РИА Новости, 02.01.2024
В Москве стартовала акция "Елочный круговорот"
Ежегодная акция по сдаче еловых деревьев на переработку "Елочный круговорот" стартует в Москве с 2 января, сообщается на портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T10:10
2024-01-02T10:10
2024-01-02T12:36
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Ежегодная акция по сдаче еловых деревьев на переработку "Елочный круговорот" стартует в Москве с 2 января, сообщается на портале мэра и правительства столицы. Акцию "Елочный круговорот" проводят в Москве с 2016 года. Ее главные задачи — грамотная утилизация деревьев и привлечение внимания к теме раздельного сбора отходов. За все время существования акции москвичи сдали более 220 тысяч деревьев. В этот раз акция пройдет с 2 января по 25 февраля 2024 года во всех округах Москвы. По правилам приносить деревья в пункты приема нужно без мишуры и других украшений. Принимать будут елки, сосны и пихты. Их отправят на переработку, чтобы сделать щепу. Ее используют при благоустройстве улиц и экологических троп, а также вольеров для животных.
https://realty.ria.ru/20240102/ekologiya-1918452603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, городское хозяйство москвы, москва, новый год
Хорошие новости, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Новый год
В Москве стартовала акция "Елочный круговорот"
Акция "Елочный круговорот" по сдаче новогодних деревьев стартовала в Москве