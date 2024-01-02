https://ria.ru/20240102/dtp-1919526275.html
В Самарской области в ДТП погиб человек, трое пострадали
В Самарской области в ДТП погиб человек, трое пострадали - РИА Новости, 02.01.2024
В Самарской области в ДТП погиб человек, трое пострадали
Автомобиль Kia Rio не справился с управлением и столкнулся с Nissan на федеральной дороге М-5 Урал в Самарской области, в результате аварии погиб один человек,... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T23:52
2024-01-02T23:52
2024-01-02T23:52
происшествия
самарская область
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САМАРА, 2 янв - РИА Новости. Автомобиль Kia Rio не справился с управлением и столкнулся с Nissan на федеральной дороге М-5 Урал в Самарской области, в результате аварии погиб один человек, еще трое, включая подростка, пострадали, сообщили в региональном ГУМВД. По предварительным данным ГИБДД, в 21.10 мск водитель автомобиля Kia Rio ехал по федеральной дороге М-5 Урал, на 1150 километре в Исаклинском районе он не справился с управлением и столкнулся с машиной Nissan. "На месте ДТП скончался водитель Kia Rio, водитель и два пассажира Nissan, один из которых 14-летний, получили телесные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
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происшествия, самарская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Самарская область, ГИБДД МВД РФ
В Самарской области в ДТП погиб человек, трое пострадали
МВД: в Самарской области в ДТП погиб человек, трое пострадали