https://ria.ru/20240102/dtp-1919526275.html

В Самарской области в ДТП погиб человек, трое пострадали

В Самарской области в ДТП погиб человек, трое пострадали - РИА Новости, 02.01.2024

В Самарской области в ДТП погиб человек, трое пострадали

Автомобиль Kia Rio не справился с управлением и столкнулся с Nissan на федеральной дороге М-5 Урал в Самарской области, в результате аварии погиб один человек,... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T23:52

2024-01-02T23:52

2024-01-02T23:52

происшествия

самарская область

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

САМАРА, 2 янв - РИА Новости. Автомобиль Kia Rio не справился с управлением и столкнулся с Nissan на федеральной дороге М-5 Урал в Самарской области, в результате аварии погиб один человек, еще трое, включая подростка, пострадали, сообщили в региональном ГУМВД. По предварительным данным ГИБДД, в 21.10 мск водитель автомобиля Kia Rio ехал по федеральной дороге М-5 Урал, на 1150 километре в Исаклинском районе он не справился с управлением и столкнулся с машиной Nissan. "На месте ДТП скончался водитель Kia Rio, водитель и два пассажира Nissan, один из которых 14-летний, получили телесные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, самарская область, гибдд мвд рф