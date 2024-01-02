https://ria.ru/20240102/britaniya-1919470165.html

Британия зафиксировала рекордную смертность в 2023 году

Британия зафиксировала рекордную смертность в 2023 году - РИА Новости, 02.01.2024

Британия зафиксировала рекордную смертность в 2023 году

Великобритания зафиксировала рекордную смертность в 2023 году на фоне забастовок работников Национальной службы здравоохранения (NHS), сообщает газета... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T14:56

2024-01-02T14:56

2024-01-02T14:56

в мире

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:214:2929:1862_1920x0_80_0_0_7cfb2f91ac610fd61ae0c6dd44efb0e5.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Великобритания зафиксировала рекордную смертность в 2023 году на фоне забастовок работников Национальной службы здравоохранения (NHS), сообщает газета Telegraph. "В 2023 году умерли примерно на 53 тысячи человек больше, чем обычно – это самая высокая цифра для непандемийного года со времен Второй мировой", - пишет газета. По данным газеты, в 2023 году в Британии была зафиксирована рекордная смертность с 1940 года, если не принимать в расчет пандемийные 2020 и 2021 годы. Согласно газете, в прошлом году медицинские работники в Великобритании бастовали 38 дней, что, как полагают эксперты, и способствовало такой высокой смертности. Газета указывает, что 3 января младшие медработники Британии начнут "самую длительную" забастовку в истории медицинской службы страны. Британские чиновники заявляют, что на фоне этой забастовки начало года для системы здравоохранения Великобритании станет самым сложным, чем когда-либо.

https://ria.ru/20231223/putin-1917622255.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания