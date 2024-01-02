https://ria.ru/20240102/britaniya-1919470165.html
Британия зафиксировала рекордную смертность в 2023 году
Британия зафиксировала рекордную смертность в 2023 году - РИА Новости, 02.01.2024
Британия зафиксировала рекордную смертность в 2023 году
Великобритания зафиксировала рекордную смертность в 2023 году на фоне забастовок работников Национальной службы здравоохранения (NHS), сообщает газета... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T14:56
2024-01-02T14:56
2024-01-02T14:56
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Великобритания зафиксировала рекордную смертность в 2023 году на фоне забастовок работников Национальной службы здравоохранения (NHS), сообщает газета Telegraph. "В 2023 году умерли примерно на 53 тысячи человек больше, чем обычно – это самая высокая цифра для непандемийного года со времен Второй мировой", - пишет газета. По данным газеты, в 2023 году в Британии была зафиксирована рекордная смертность с 1940 года, если не принимать в расчет пандемийные 2020 и 2021 годы. Согласно газете, в прошлом году медицинские работники в Великобритании бастовали 38 дней, что, как полагают эксперты, и способствовало такой высокой смертности. Газета указывает, что 3 января младшие медработники Британии начнут "самую длительную" забастовку в истории медицинской службы страны. Британские чиновники заявляют, что на фоне этой забастовки начало года для системы здравоохранения Великобритании станет самым сложным, чем когда-либо.
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в мире, великобритания
Британия зафиксировала рекордную смертность в 2023 году
Telegraph: Британия зафиксировала рекордную смертность в 2023 году
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Великобритания зафиксировала рекордную смертность в 2023 году на фоне забастовок работников Национальной службы здравоохранения (NHS), сообщает газета Telegraph
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"В 2023 году умерли примерно на 53 тысячи человек больше, чем обычно – это самая высокая цифра для непандемийного года со времен Второй мировой", - пишет газета.
По данным газеты, в 2023 году в Британии была зафиксирована рекордная смертность с 1940 года, если не принимать в расчет пандемийные 2020 и 2021 годы.
Согласно газете, в прошлом году медицинские работники в Великобритании бастовали 38 дней, что, как полагают эксперты, и способствовало такой высокой смертности.
Газета указывает, что 3 января младшие медработники Британии начнут "самую длительную" забастовку в истории медицинской службы страны. Британские чиновники заявляют, что на фоне этой забастовки начало года для системы здравоохранения Великобритании станет самым сложным, чем когда-либо.
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