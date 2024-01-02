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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 02.01.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T12:49
2024-01-02T12:49
2024-01-02T12:51
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происшествия
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.
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происшествия, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгороде отменили сигнал ракетной опасности