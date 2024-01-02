https://ria.ru/20240102/bayden-1919478861.html
СМИ: Байден теряет поддержку среди чернокожих и испаноязычных избирателей
СМИ: Байден теряет поддержку среди чернокожих и испаноязычных избирателей - РИА Новости, 02.01.2024
СМИ: Байден теряет поддержку среди чернокожих и испаноязычных избирателей
Поддержка президента США Джо Байдена среди чернокожих и испаноязычных избирателей значительно снизилась, молодое поколение чаще предпочитает экс-президента... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T15:46
2024-01-02T15:46
2024-01-02T15:47
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Поддержка президента США Джо Байдена среди чернокожих и испаноязычных избирателей значительно снизилась, молодое поколение чаще предпочитает экс-президента Дональда Трампа, следует из опроса, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом. "Байден сейчас претендует на поддержку всего 63% чернокожих избирателей, что значительно ниже 87%, которые он имел в 2020 году", - говорится в сообщении издания. Согласно опросу, Байден отстает от Трампа на 5% среди испаноязычных избирателей (39%-34%). В 2020 году он в два раза обошел Трампа среди этой демографической группы (65%-32%). Кроме того, Трамп также лидирует среди избирателей моложе 35 лет (37%-33%), несмотря на то, что, как отмечает издание, молодое поколение подавляющим большинством поддержало Байдена в 2020 году. Опрос проводился среди 1000 вероятных избирателей. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
https://ria.ru/20231229/bayden-1919035430.html
https://ria.ru/20240102/vybor-1919354960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
СМИ: Байден теряет поддержку среди чернокожих и испаноязычных избирателей
USA Today: Байден теряет поддержку среди чернокожих и испаноязычных избирателей
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Поддержка президента США Джо Байдена среди чернокожих и испаноязычных избирателей значительно снизилась, молодое поколение чаще предпочитает экс-президента Дональда Трампа, следует из опроса, проведенного изданием USA Today
совместно с Саффолкским университетом.
"Байден сейчас претендует на поддержку всего 63% чернокожих избирателей, что значительно ниже 87%, которые он имел в 2020 году", - говорится в сообщении издания.
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Согласно опросу, Байден отстает от Трампа на 5% среди испаноязычных избирателей (39%-34%). В 2020 году он в два раза обошел Трампа среди этой демографической группы (65%-32%).
Кроме того, Трамп также лидирует среди избирателей моложе 35 лет (37%-33%), несмотря на то, что, как отмечает издание, молодое поколение подавляющим большинством поддержало Байдена в 2020 году.
Опрос проводился среди 1000 вероятных избирателей. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.