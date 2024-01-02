https://ria.ru/20240102/aviatsiya-1919416749.html
Дальняя авиация получит самолеты на новых принципах, заявил командующий
Дальняя авиация получит самолеты на новых принципах, заявил командующий - РИА Новости, 02.01.2024
Дальняя авиация получит самолеты на новых принципах, заявил командующий
В этом году российская дальняя авиация получит новейшие самолеты с улучшенными качествами, заявил командующий, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, слова которого... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T03:07
2024-01-02T03:07
2024-01-02T10:24
безопасность
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В этом году российская дальняя авиация получит новейшие самолеты с улучшенными качествами, заявил командующий, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, слова которого приводит пресс-служба Минобороны."У нас большой план по модернизации и получению новой авиационной техники. Это будут совершенно новые самолеты, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами", — рассказал он.В министерстве отметили, что основными задачами для дальней авиации на 2024 год остаются поддержание высокого уровня боевой готовности и подготовки, исправности авиационной техники и вооружения, а также освоение новой и модернизированной техники. "Немаловажными задачами также являются формирование высокого уровня морально-политического и психологического состояния личного состава, совершенствование системы материально-технического обеспечения, качественная подготовка органов военного управления", — добавили в ведомстве. По словам Кобылаша, стоящие перед командованием дальней авиации задачи предполагают напряженную и кропотливую работу всего коллектива. Но все задачи будут выполнены с высоким качеством, а цели — достигнуты, пообещал он.
https://ria.ru/20231223/aviatsiya-1917606164.html
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безопасность, россия, сергей кобылаш, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Кобылаш, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ
Дальняя авиация получит самолеты на новых принципах, заявил командующий
Минобороны: дальняя авиация получит в 2024 году новейшие самолеты