https://ria.ru/20240102/avariya-1919498805.html

В Калужской области столкнулись три машины, есть пострадавшие

В Калужской области столкнулись три машины, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.01.2024

В Калужской области столкнулись три машины, есть пострадавшие

Семь человек пострадали при столкновении трёх машин в Калужской области, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T18:16

2024-01-02T18:16

2024-01-02T18:16

происшествия

калужская область

брянск

авто

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении трёх машин в Калужской области, сообщает УМВД по региону. По данным полиции, ДТП произошло на трассе М-3 в 15.43 мск. "По предварительной информации, произошло столкновение трех транспортных средств. В результате ДТП пострадали 7 человек", - говорится в сообщении. УМВД уточняет, что, предварительно, водитель Kia Rio, двигаясь в сторону Брянска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилями Kia Optima и Skoda Rapid. Детали произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

калужская область

брянск

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происшествия, калужская область, брянск, авто