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В Калужской области столкнулись три машины, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.01.2024
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18:16 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/avariya-1919498805.html
В Калужской области столкнулись три машины, есть пострадавшие
В Калужской области столкнулись три машины, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.01.2024
В Калужской области столкнулись три машины, есть пострадавшие
Семь человек пострадали при столкновении трёх машин в Калужской области, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T18:16
2024-01-02T18:16
происшествия
калужская область
брянск
авто
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении трёх машин в Калужской области, сообщает УМВД по региону. По данным полиции, ДТП произошло на трассе М-3 в 15.43 мск. "По предварительной информации, произошло столкновение трех транспортных средств. В результате ДТП пострадали 7 человек", - говорится в сообщении. УМВД уточняет, что, предварительно, водитель Kia Rio, двигаясь в сторону Брянска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилями Kia Optima и Skoda Rapid. Детали произошедшего устанавливаются.
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калужская область
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происшествия, калужская область, брянск, авто
Происшествия, Калужская область, Брянск, Авто
В Калужской области столкнулись три машины, есть пострадавшие

В Калужской области столкнулись три машины, пострадали семь человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении трёх машин в Калужской области, сообщает УМВД по региону.
По данным полиции, ДТП произошло на трассе М-3 в 15.43 мск.
"По предварительной информации, произошло столкновение трех транспортных средств. В результате ДТП пострадали 7 человек", - говорится в сообщении.
УМВД уточняет, что, предварительно, водитель Kia Rio, двигаясь в сторону Брянска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилями Kia Optima и Skoda Rapid. Детали произошедшего устанавливаются.
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ПроисшествияКалужская областьБрянскАвто
 
 
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