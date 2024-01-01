https://ria.ru/20240101/zhile-1919368637.html

Путин рассказал о решении жилищных вопросов военнослужащих

Путин рассказал о решении жилищных вопросов военнослужащих - РИА Новости, 01.01.2024

Путин рассказал о решении жилищных вопросов военнослужащих

Система решения жилищных вопросов для военнослужащих создана и работает, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T15:39

2024-01-01T15:39

2024-01-01T15:39

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

жкх

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Система решения жилищных вопросов для военнослужащих создана и работает, заявил президент России Владимир Путин. "Во всяком случае, система решения жилищных вопросов, она создана и она работает", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского. Глава государства добавил, что военнослужащим после ранения не нужно ездить в части для получения необходимых справок, они все получают в госпитале.

https://ria.ru/20231214/punkty-1915766965.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, вооруженные силы украины, жкх