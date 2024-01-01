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Путин рассказал о решении жилищных вопросов военнослужащих - РИА Новости, 01.01.2024
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15:39 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/zhile-1919368637.html
Путин рассказал о решении жилищных вопросов военнослужащих
Путин рассказал о решении жилищных вопросов военнослужащих - РИА Новости, 01.01.2024
Путин рассказал о решении жилищных вопросов военнослужащих
Система решения жилищных вопросов для военнослужащих создана и работает, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T15:39
2024-01-01T15:39
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
жкх
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Система решения жилищных вопросов для военнослужащих создана и работает, заявил президент России Владимир Путин. "Во всяком случае, система решения жилищных вопросов, она создана и она работает", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского. Глава государства добавил, что военнослужащим после ранения не нужно ездить в части для получения необходимых справок, они все получают в госпитале.
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россия, владимир путин, вооруженные силы украины, жкх
Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ЖКХ
Путин рассказал о решении жилищных вопросов военнослужащих

Путин: система решения жилищных вопросов для военнослужащих создана и работает

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками СВО в филиале госпиталя имени А. А. Вишневского
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками СВО в филиале госпиталя имени А. А. Вишневского - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками СВО в филиале госпиталя имени А. А. Вишневского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Система решения жилищных вопросов для военнослужащих создана и работает, заявил президент России Владимир Путин.
"Во всяком случае, система решения жилищных вопросов, она создана и она работает", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского.
Глава государства добавил, что военнослужащим после ранения не нужно ездить в части для получения необходимых справок, они все получают в госпитале.
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