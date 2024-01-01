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После землетрясений в Японии погибли четыре человека
После землетрясений в Японии погибли четыре человека - РИА Новости, 01.01.2024
После землетрясений в Японии погибли четыре человека
Не менее четырех человек погибли после серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикаву, передает агентство Киодо со ссылкой на данные местных... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T23:30
2024-01-01T23:30
2024-01-01T23:44
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исикава
серия землетрясений в японии в 2024 году
фукуи (префектура)
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Не менее четырех человек погибли после серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикаву, передает агентство Киодо со ссылкой на данные местных администраций. "Смерть четырех человек была подтверждена правительством префектуры Исикава", — говорится в материале.Ранее в понедельник телеканал сообщил, что как минимум 30 человек пострадали после сильных подземных толчков. Так, в Исикаве семь местных жителей получили ранения. В префектуре Тояма пострадали 15 человек, в Фукуи — пятеро, Ниигате — двое, Гифу — один.Сегодня на западе Японии произошло несколько землетрясений. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск), наиболее мощный, магнитудой 7,6, произошел четыре минуты спустя, а еще через восемь минут последовало землетрясение магнитудой 6,1. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали 29 землетрясений. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.По данным Главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым сильным для региона полуострова Ното с 1885 года.На всем западном побережье страны от Хоккайдо до Кюсю объявили угрозу цунами. В районе крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" высота волны составила 40 сантиметров. Правительство и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС. Сбоев пока не зафиксировали.Угрозу цунами объявляли и на российском Дальнем Востоке — на Сахалине, во Владивостоке, Находке, Хабаровском крае. Эвакуировать население не потребовалось, максимальная высота волны в Приморье составила 30 сантиметров.
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в мире, япония, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году, фукуи (префектура)
В мире, Япония, Исикава, Серия землетрясений в Японии в 2024 году, Фукуи (префектура)
После землетрясений в Японии погибли четыре человека
В Японии четыре человека погибли после серии мощных землетрясений