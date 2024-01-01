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После землетрясений в Исикаве зафиксировали около 90 афтершоков - РИА Новости, 01.01.2024
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20:27 01.01.2024 (обновлено: 20:35 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919398080.html
После землетрясений в Исикаве зафиксировали около 90 афтершоков
После землетрясений в Исикаве зафиксировали около 90 афтершоков - РИА Новости, 01.01.2024
После землетрясений в Исикаве зафиксировали около 90 афтершоков
Почти 90 афтершоков силой свыше двух баллов зафиксировано к концу понедельника после серии мощных землетрясений, потрясших японскую префектуру Исикава, передает РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T20:27
2024-01-01T20:35
в мире
япония
серия землетрясений в японии в 2024 году
исикава
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ТОКИО, 1 янв - РИА Новости. Почти 90 афтершоков силой свыше двух баллов зафиксировано к концу понедельника после серии мощных землетрясений, потрясших японскую префектуру Исикава, передает телеканал NHK. Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой 7,6 - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным метеорологов, к полуночи вторника, 2 января по местному времени (18.00 мск понедельника), в регионе было зафиксировано 87 повторных подземных толчков силой выше двух баллов по японской шкале. Ранее сейсмологи предупредили о возможности сильных афтершоков в течение примерно недели. После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами. К настоящему времени вдоль всего западного побережья Японии действует лишь рекомендация проявлять бдительность в связи с возможностью приливных волн. Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов. По различным данным, в составах на различных участках остаются около 1,4 тысячи человек. Точных данных о разрушениях пока нет. Японские СМИ сообщали, что обрушены более 100 домов. Кроме этого, в городе Вадзима возник крупный пожар. К настоящему времени известно о не менее 30 пострадавших. Еще два человека были найдены без признаков жизни, но официального подтверждения об их гибели со стороны медиков пока не поступало. Мощные землетрясения привели к отключению электроэнергии в более 32 тысячи домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено. Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.
https://ria.ru/20240101/tsunami-1919347280.html
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в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году, исикава
В мире, Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году, Исикава
После землетрясений в Исикаве зафиксировали около 90 афтершоков

После землетрясений в японской Исикаве зафиксировали около 90 афтершоков

© AFP 2023 / STRОбломки храма Онохиёси в городе Канадзава, префектура Исикава в Японии. 1 января 2024
Обломки храма Онохиёси в городе Канадзава, префектура Исикава в Японии. 1 января 2024 - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AFP 2023 / STR
Обломки храма Онохиёси в городе Канадзава, префектура Исикава в Японии. 1 января 2024
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ТОКИО, 1 янв - РИА Новости. Почти 90 афтершоков силой свыше двух баллов зафиксировано к концу понедельника после серии мощных землетрясений, потрясших японскую префектуру Исикава, передает телеканал NHK.
Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой 7,6 - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.
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По данным метеорологов, к полуночи вторника, 2 января по местному времени (18.00 мск понедельника), в регионе было зафиксировано 87 повторных подземных толчков силой выше двух баллов по японской шкале. Ранее сейсмологи предупредили о возможности сильных афтершоков в течение примерно недели.
После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами. К настоящему времени вдоль всего западного побережья Японии действует лишь рекомендация проявлять бдительность в связи с возможностью приливных волн.
Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов. По различным данным, в составах на различных участках остаются около 1,4 тысячи человек. Точных данных о разрушениях пока нет. Японские СМИ сообщали, что обрушены более 100 домов. Кроме этого, в городе Вадзима возник крупный пожар.
К настоящему времени известно о не менее 30 пострадавших. Еще два человека были найдены без признаков жизни, но официального подтверждения об их гибели со стороны медиков пока не поступало.
Мощные землетрясения привели к отключению электроэнергии в более 32 тысячи домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено.
Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.
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