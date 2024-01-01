https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919334297.html

В Японии около 32,5 тысячи домов остались без света после землетрясений

В Японии около 32,5 тысячи домов остались без света после землетрясений - РИА Новости, 01.01.2024

В Японии около 32,5 тысячи домов остались без света после землетрясений

Около 32,5 тысячи домов обесточены после серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава, свидетельствуют данные энергетической компании Hokuriku... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T11:42

2024-01-01T11:42

2024-01-01T14:44

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япония

исикава

серия землетрясений в японии в 2024 году

осака (город)

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ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Около 32,5 тысячи домов обесточены после серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава, свидетельствуют данные энергетической компании Hokuriku Electric Power.Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.Была объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается. Как заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси, данных о сбоях в работе АЭС пока не поступало.После землетрясений при канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору информации. Глава правительства Японии Фумио Кисида призвал людей предпринять меры для обеспечения безопасности.

https://ria.ru/20231231/zemletryasenie-1919291619.html

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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в мире, япония, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году, осака (город)