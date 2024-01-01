В префектуре Исикава в Японии произошло новое землетрясение
Метеоагентство: в префектуре Исикава в Японии произошло новое землетрясение
© AP Photo / Koji UedaСпасатели у разрушенного дома в Японии. 23.04.2020
© AP Photo / Koji Ueda
Спасатели у разрушенного дома в Японии. 23.04.2020. Архивное фото
ТОКИО, 1 янв - РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии поправило информацию о втором мощном землетрясении в префектуре Исикава, пострадавшей при серии подземных толчков ранее днем.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, магнитуда землетрясения, зафиксированного в 23.03 по местному времени (17.03 мск), составила 4,6. Сила толчков достигала трех баллов по японской шкале.
При этом примерно за 10 минут до этого сейсмологи сообщили о новом мощном землетрясении в префектуре Исикава с силой толчков до 7 баллов по японской шкале.
Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой 7,6 - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.
Для некоторых регионов на западном побережье Японии вынесена угроза большого цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. По данным японских СМИ, известно об ущербе не менее 110 зданий. Поступают отдельные сообщения о пострадавших, однако обобщенных данным
Как заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси, данных о сбоях в работе АЭС пока не поступало.
После землетрясений при канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору информации. Глава правительства Японии Фумио Кисида призвал людей предпринять меры для обеспечения безопасности жизней.