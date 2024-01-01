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В префектуре Исикава в Японии произошло новое землетрясение - РИА Новости, 01.01.2024
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17:12 01.01.2024 (обновлено: 17:33 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/zemletryasenie-1919381748.html
В префектуре Исикава в Японии произошло новое землетрясение
В префектуре Исикава в Японии произошло новое землетрясение - РИА Новости, 01.01.2024
В префектуре Исикава в Японии произошло новое землетрясение
Главное метеорологическое агентство Японии поправило информацию о втором мощном землетрясении в префектуре Исикава, пострадавшей при серии подземных толчков... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T17:12
2024-01-01T17:33
в мире
япония
исикава
осака (город)
есимаса хаяси
фумио кисида
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 1 янв - РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии поправило информацию о втором мощном землетрясении в префектуре Исикава, пострадавшей при серии подземных толчков ранее днем. По данным Главного метеорологического агентства Японии, магнитуда землетрясения, зафиксированного в 23.03 по местному времени (17.03 мск), составила 4,6. Сила толчков достигала трех баллов по японской шкале.При этом примерно за 10 минут до этого сейсмологи сообщили о новом мощном землетрясении в префектуре Исикава с силой толчков до 7 баллов по японской шкале.Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой 7,6 - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.Для некоторых регионов на западном побережье Японии вынесена угроза большого цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. По данным японских СМИ, известно об ущербе не менее 110 зданий. Поступают отдельные сообщения о пострадавших, однако обобщенных даннымКак заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси, данных о сбоях в работе АЭС пока не поступало.После землетрясений при канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору информации. Глава правительства Японии Фумио Кисида призвал людей предпринять меры для обеспечения безопасности жизней.
https://ria.ru/20240101/zemletryasenie-1919378313.html
https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html
https://ria.ru/20240101/tsunami-1919347280.html
япония
исикава
осака (город)
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в мире, япония, исикава, осака (город), есимаса хаяси, фумио кисида, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Япония, Исикава, Осака (город), Есимаса Хаяси, Фумио Кисида, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
В префектуре Исикава в Японии произошло новое землетрясение

Метеоагентство: в префектуре Исикава в Японии произошло новое землетрясение

© AP Photo / Koji UedaСпасатели у разрушенного дома в Японии. 23.04.2020
Спасатели у разрушенного дома в Японии. 23.04.2020 - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / Koji Ueda
Спасатели у разрушенного дома в Японии. 23.04.2020. Архивное фото
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ТОКИО, 1 янв - РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии поправило информацию о втором мощном землетрясении в префектуре Исикава, пострадавшей при серии подземных толчков ранее днем.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, магнитуда землетрясения, зафиксированного в 23.03 по местному времени (17.03 мск), составила 4,6. Сила толчков достигала трех баллов по японской шкале.
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При этом примерно за 10 минут до этого сейсмологи сообщили о новом мощном землетрясении в префектуре Исикава с силой толчков до 7 баллов по японской шкале.
Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой 7,6 - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.
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Для некоторых регионов на западном побережье Японии вынесена угроза большого цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. По данным японских СМИ, известно об ущербе не менее 110 зданий. Поступают отдельные сообщения о пострадавших, однако обобщенных данным
Как заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси, данных о сбоях в работе АЭС пока не поступало.
После землетрясений при канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору информации. Глава правительства Японии Фумио Кисида призвал людей предпринять меры для обеспечения безопасности жизней.
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В миреЯпонияИсикаваОсака (город)Есимаса ХаясиФумио КисидаСерия землетрясений в Японии в 2024 году
 
 
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