https://ria.ru/20240101/zemletryasenie-1919381748.html

В префектуре Исикава в Японии произошло новое землетрясение

В префектуре Исикава в Японии произошло новое землетрясение - РИА Новости, 01.01.2024

В префектуре Исикава в Японии произошло новое землетрясение

Главное метеорологическое агентство Японии поправило информацию о втором мощном землетрясении в префектуре Исикава, пострадавшей при серии подземных толчков... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T17:12

2024-01-01T17:12

2024-01-01T17:33

в мире

япония

исикава

осака (город)

есимаса хаяси

фумио кисида

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 1 янв - РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии поправило информацию о втором мощном землетрясении в префектуре Исикава, пострадавшей при серии подземных толчков ранее днем. По данным Главного метеорологического агентства Японии, магнитуда землетрясения, зафиксированного в 23.03 по местному времени (17.03 мск), составила 4,6. Сила толчков достигала трех баллов по японской шкале.При этом примерно за 10 минут до этого сейсмологи сообщили о новом мощном землетрясении в префектуре Исикава с силой толчков до 7 баллов по японской шкале.Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой 7,6 - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.Для некоторых регионов на западном побережье Японии вынесена угроза большого цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. По данным японских СМИ, известно об ущербе не менее 110 зданий. Поступают отдельные сообщения о пострадавших, однако обобщенных даннымКак заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси, данных о сбоях в работе АЭС пока не поступало.После землетрясений при канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору информации. Глава правительства Японии Фумио Кисида призвал людей предпринять меры для обеспечения безопасности жизней.

https://ria.ru/20240101/zemletryasenie-1919378313.html

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

https://ria.ru/20240101/tsunami-1919347280.html

япония

исикава

осака (город)

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в мире, япония, исикава, осака (город), есимаса хаяси, фумио кисида, серия землетрясений в японии в 2024 году