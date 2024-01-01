https://ria.ru/20240101/zemletryasenie-1919378313.html
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости, 01.01.2024
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в турецкой провинции Тунджели, на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T16:46
2024-01-01T16:46
2024-01-01T16:46
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АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в турецкой провинции Тунджели, на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Пюлюмюр в 16:28 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 8,7 км.
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в мире, турция
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
AFAD: на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2