https://ria.ru/20240101/zemletryasenie-1919378313.html

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости, 01.01.2024

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в турецкой провинции Тунджели, на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T16:46

2024-01-01T16:46

2024-01-01T16:46

в мире

турция

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АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в турецкой провинции Тунджели, на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Пюлюмюр в 16:28 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 8,7 км.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

турция

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в мире, турция