https://ria.ru/20240101/zemletryasenie-1919330520.html
В Японии произошло новое сильное землетрясение
В Японии произошло новое сильное землетрясение - РИА Новости, 01.01.2024
В Японии произошло новое сильное землетрясение
Серия новых землетрясений произошла в префектуре Исикава менее чем через час после первых сильных толчков. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T11:04
2024-01-01T11:04
2024-01-01T14:52
в мире
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исикава
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ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Серия новых землетрясений произошла в префектуре Исикава менее чем через час после первых сильных толчков.Спустя несколько минут – в 17.02 и 17.07 (11.02 и 11.07 мск) произошли землетрясения магнитудой 4,9 и 5,2.Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой 7,6 - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще восемь минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.Была объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году, исикава, осака (город)
В мире, Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году, Исикава, Осака (город)
В Японии произошло новое сильное землетрясение
Новое землетрясение магнитудой 5,7 произошло в японской префектуре Исикава
ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Серия новых землетрясений произошла в префектуре Исикава менее чем через час после первых сильных толчков.
Спустя несколько минут – в 17.02 и 17.07 (11.02 и 11.07 мск) произошли землетрясения магнитудой 4,9 и 5,2.
Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой 7,6 - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще восемь минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.
Была объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке
, Киото
и Токио
. Было остановлено движение скоростных поездов. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
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