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Для некоторых воинских званий повысился возраст пребывания в запасе - РИА Новости, 01.01.2024
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00:34 01.01.2024 (обновлено: 00:35 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/zapas-1919299863.html
Для некоторых воинских званий повысился возраст пребывания в запасе
Для некоторых воинских званий повысился возраст пребывания в запасе - РИА Новости, 01.01.2024
Для некоторых воинских званий повысился возраст пребывания в запасе
Для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов с 1 января повышается на 5 лет предельный возраст пребывания в запасе. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T00:34
2024-01-01T00:35
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов с 1 января повышается на 5 лет предельный возраст пребывания в запасе. Соответствующие поправки в закон были подписаны президентом России Владимиром Путиным в июле 2023 года. Поправки внесены в закон "О воинской обязанности и военной службе". Для первого разряда находящихся в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов предельный возраст пребывания в запасе повышается с 35 до 40 лет. Для второго разряда тех же категорий званий – с 45 до 50 лет. Для третьего разряда – с 50 до 55 лет. Гражданин, пребывающий в запасе и достигший предельного возраста пребывания в запасе, переводится в отставку и снимается с воинского учета. Кроме того, с 1 января увеличен предельный возраст пребывания находящихся в запасе граждан в мобилизационном резерве. Для высших офицеров он составит 70 лет, для старших офицеров - 65 лет, для младших офицеров — 60 лет, для имеющих иные звания - 55 лет. Законом предусматривается переходный период с 1 января 2024 года до 1 января 2028 года для поэтапного перевода в отставку. Те, кому 50 лет исполнится в 2024 году, будут пребывать в запасе до 51 года, а граждане, достигшие 50-летнего возраста в 2027 году, - до 54 лет соответственно.
https://ria.ru/20240101/vozrast-1919298473.html
https://ria.ru/20231227/portret-1918502207.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Для некоторых воинских званий повысился возраст пребывания в запасе

Для некоторых воинских званий повысился предельный возраст пребывания в запасе

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте военного комиссариата
Призывники в сборном пункте военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Призывники в сборном пункте военного комиссариата. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов с 1 января повышается на 5 лет предельный возраст пребывания в запасе.
Соответствующие поправки в закон были подписаны президентом России Владимиром Путиным в июле 2023 года.
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Поправки внесены в закон "О воинской обязанности и военной службе". Для первого разряда находящихся в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов предельный возраст пребывания в запасе повышается с 35 до 40 лет. Для второго разряда тех же категорий званий – с 45 до 50 лет. Для третьего разряда – с 50 до 55 лет.
Гражданин, пребывающий в запасе и достигший предельного возраста пребывания в запасе, переводится в отставку и снимается с воинского учета.
Кроме того, с 1 января увеличен предельный возраст пребывания находящихся в запасе граждан в мобилизационном резерве. Для высших офицеров он составит 70 лет, для старших офицеров - 65 лет, для младших офицеров — 60 лет, для имеющих иные звания - 55 лет.
Законом предусматривается переходный период с 1 января 2024 года до 1 января 2028 года для поэтапного перевода в отставку. Те, кому 50 лет исполнится в 2024 году, будут пребывать в запасе до 51 года, а граждане, достигшие 50-летнего возраста в 2027 году, - до 54 лет соответственно.
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