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Британия и США могут нанести удары по хуситам в Красном море, пишут СМИ
Британия и США могут нанести удары по хуситам в Красном море, пишут СМИ - РИА Новости, 01.01.2024
Британия и США могут нанести удары по хуситам в Красном море, пишут СМИ
Великобритания и США готовы к нанесению ударов по йеменским хуситам в связи с их нападениями на грузовые суда в Красном море, сообщает газете Telegraph со... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T03:14
2024-01-01T03:14
2024-01-01T03:14
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Великобритания и США готовы к нанесению ударов по йеменским хуситам в связи с их нападениями на грузовые суда в Красном море, сообщает газете Telegraph со ссылкой на британского министра обороны Гранта Шаппса и американские источники в Пентагоне. По данным газеты, США и Британия готовят совместное заявление, которое может быть опубликовано уже в понедельник. Это будет последнее предупреждение в адрес хуситов о необходимости прекратить атаки. Источники сообщили, что вечером в воскресенье велись переговоры о том, чтобы к заявлению присоединились еще как минимум две страны. В своем материале для Telegraph глава минобороны отметил, что в начале декабря британский эсминец в Красном море сбил ударный беспилотник хуситов. "Как показал этот пример, мы готовы принять прямые меры, и мы без колебаний примем их для сдерживания угроз свободе судоходства в Красном море", - сообщил Шаппс. Как отмечает газета, в заявлении, вероятнее всего, не прозвучат какие-либо конкретные угрозы военных действий. Два высокопоставленных представителя оборонного ведомства США сообщили изданию, что США не будут заранее "телеграфировать" о своих военных планах, однако не исключили возможности нанесения авиаударов в ближайшем будущем. "Американские войска имеют неотъемлемое право на самооборону, и если мы решим предпринять какие-либо действия против хуситов, то сделаем это в удобное для нас время и в удобном месте", - заявил источник. Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
https://ria.ru/20231231/ssha-1919242889.html
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в мире, сша, великобритания, красное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, грант шаппс, министерство обороны сша
В мире, США, Великобритания, Красное море, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Грант Шаппс, Министерство обороны США
Британия и США могут нанести удары по хуситам в Красном море, пишут СМИ
Telegraph: Британия и США готовы нанести удары по хуситам в Красном море
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости.
Великобритания и США готовы к нанесению ударов по йеменским хуситам в связи с их нападениями на грузовые суда в Красном море, сообщает газете Telegraph
со ссылкой на британского министра обороны Гранта Шаппса и американские источники в Пентагоне.
По данным газеты, США и Британия готовят совместное заявление, которое может быть опубликовано уже в понедельник. Это будет последнее предупреждение в адрес хуситов о необходимости прекратить атаки. Источники сообщили, что вечером в воскресенье велись переговоры о том, чтобы к заявлению присоединились еще как минимум две страны.
США потопили три судна хуситов в Красном море
В своем материале для Telegraph глава минобороны отметил, что в начале декабря британский эсминец в Красном море сбил ударный беспилотник хуситов. "Как показал этот пример, мы готовы принять прямые меры, и мы без колебаний примем их для сдерживания угроз свободе судоходства в Красном море", - сообщил Шаппс.
Как отмечает газета, в заявлении, вероятнее всего, не прозвучат какие-либо конкретные угрозы военных действий. Два высокопоставленных представителя оборонного ведомства США сообщили изданию, что США не будут заранее "телеграфировать" о своих военных планах, однако не исключили возможности нанесения авиаударов в ближайшем будущем.
"Американские войска имеют неотъемлемое право на самооборону, и если мы решим предпринять какие-либо действия против хуситов, то сделаем это в удобное для нас время и в удобном месте", - заявил источник.
Ранее правящее на севере Йемена
движение "Ансар Алла
" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю
или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли контейнеровоз в Красном море