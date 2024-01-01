https://ria.ru/20240101/yemen-1919305997.html

Британия и США могут нанести удары по хуситам в Красном море, пишут СМИ

Британия и США могут нанести удары по хуситам в Красном море, пишут СМИ - РИА Новости, 01.01.2024

Британия и США могут нанести удары по хуситам в Красном море, пишут СМИ

Великобритания и США готовы к нанесению ударов по йеменским хуситам в связи с их нападениями на грузовые суда в Красном море, сообщает газете Telegraph со... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T03:14

2024-01-01T03:14

2024-01-01T03:14

в мире

сша

великобритания

красное море

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

грант шаппс

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913585002_0:114:1500:958_1920x0_80_0_0_d237d0c9dbb1b16affa5cb9a0b8e134b.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Великобритания и США готовы к нанесению ударов по йеменским хуситам в связи с их нападениями на грузовые суда в Красном море, сообщает газете Telegraph со ссылкой на британского министра обороны Гранта Шаппса и американские источники в Пентагоне. По данным газеты, США и Британия готовят совместное заявление, которое может быть опубликовано уже в понедельник. Это будет последнее предупреждение в адрес хуситов о необходимости прекратить атаки. Источники сообщили, что вечером в воскресенье велись переговоры о том, чтобы к заявлению присоединились еще как минимум две страны. В своем материале для Telegraph глава минобороны отметил, что в начале декабря британский эсминец в Красном море сбил ударный беспилотник хуситов. "Как показал этот пример, мы готовы принять прямые меры, и мы без колебаний примем их для сдерживания угроз свободе судоходства в Красном море", - сообщил Шаппс. Как отмечает газета, в заявлении, вероятнее всего, не прозвучат какие-либо конкретные угрозы военных действий. Два высокопоставленных представителя оборонного ведомства США сообщили изданию, что США не будут заранее "телеграфировать" о своих военных планах, однако не исключили возможности нанесения авиаударов в ближайшем будущем. "Американские войска имеют неотъемлемое право на самооборону, и если мы решим предпринять какие-либо действия против хуситов, то сделаем это в удобное для нас время и в удобном месте", - заявил источник. Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.

https://ria.ru/20231231/ssha-1919242889.html

https://ria.ru/20231226/obstrel-1918326464.html

сша

великобритания

красное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, великобритания, красное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, грант шаппс, министерство обороны сша