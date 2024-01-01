https://ria.ru/20240101/yaponiya-1919351379.html
Угрозу цунами после землетрясения в Японии объявляли впервые с 2011 года
Угрозу цунами после землетрясения в Японии объявляли впервые с 2011 года - РИА Новости, 01.01.2024
Угрозу цунами после землетрясения в Японии объявляли впервые с 2011 года
Предупреждение о возможности большого цунами после серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава в понедельник объявлялось впервые после 2011 года,... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T13:34
2024-01-01T13:34
2024-01-01T13:36
в мире
япония
исикава
хоккайдо
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Предупреждение о возможности большого цунами после серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава в понедельник объявлялось впервые после 2011 года, когда разрушительное землетрясение на северо-востоке страны и цунами унесли жизни 16 тысяч человек, заявили в ходе пресс-конференции представители Главного метеорологического агентства.По их словам, толчки силой выше 7 баллов по японской шкале были зафиксированы первые с 2018 года, когда произошло землетрясение магнитудой 6,7 на северном японском острове Хоккайдо. Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой 7,6 - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1. Была объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. Как заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси, данных о сбоях в работе АЭС пока не поступало. После землетрясений при канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору информации. Глава правительства Японии Фумио Кисида призвал людей предпринять меры для обеспечения безопасности жизней.
япония
исикава
хоккайдо
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Парковка в Японии во время землетрясения
Парковка в Японии во время землетрясения
2024-01-01T13:34
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Землетрясение на западе Японии
Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии. По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Следующий, более мощный удар произошел в 16:10 (10:10 мск). Его магнитуда, по уточненным данным, составила 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото, а также в Токио
2024-01-01T13:34
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, исикава, хоккайдо, серия землетрясений в японии в 2024 году, видео
В мире, Япония, Исикава, Хоккайдо, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
Угрозу цунами после землетрясения в Японии объявляли впервые с 2011 года
ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Предупреждение о возможности большого цунами после серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава в понедельник объявлялось впервые после 2011 года, когда разрушительное землетрясение на северо-востоке страны и цунами унесли жизни 16 тысяч человек, заявили в ходе пресс-конференции представители Главного метеорологического агентства.
2024-01-01T13:34
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PT0M52S
Угрозу цунами после землетрясения в Японии объявляли впервые с 2011 года
Угроза мощного цунами после землетрясения в Японии объявлялась впервые с 2011 г