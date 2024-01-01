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Более ста зданий пострадали после мощных землетрясений в Японии - РИА Новости, 01.01.2024
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13:00 01.01.2024 (обновлено: 14:53 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/yaponiya-1919346937.html
Более ста зданий пострадали после мощных землетрясений в Японии
Более ста зданий пострадали после мощных землетрясений в Японии - РИА Новости, 01.01.2024
Более ста зданий пострадали после мощных землетрясений в Японии
После серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава получили повреждения более сотни зданий, некоторые обрушились, передает телеканал NHK со ссылкой... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T13:00
2024-01-01T14:53
в мире
исикава
япония
серия землетрясений в японии в 2024 году
осака (город)
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ТОКИО, 1 янв — РИА Новости. После серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава получили повреждения более сотни зданий, некоторые обрушились, передает телеканал NHK со ссылкой на местные администрации. В частности, об ущербе сообщили жители префектуры Тояма, которая соседствует с Исикавой. Сведений о повреждениях в самой Исикаве до сих пор нет. Пока что известно лишь о крупном пожаре в городе Вадзима, но деталей не приводится. По словам генерального секретаря кабинета министров Ёсимасы Хаяси, известно о как минимум шести случаях обрушения домов. Под завалами могут находиться люди.Поступают и сообщения о пострадавших во время землетрясения. По информации японских СМИ, они получили травмы, не угрожающие жизни. Данных о погибших пока нет. Серия землетрясений произошла на западе Японии сегодня днем. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск), наиболее мощный, магнитудой 7,6, произошел четыре минуты спустя, а еще через восемь минут последовало землетрясение магнитудой 6,1. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали 29 землетрясений. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. По данным Главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым сильным для региона полуострова Ното с 1885 года.На всем западном побережье Японии от Хоккайдо до Кюсю объявили угрозу цунами. В районе крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" высота волны составила 40 сантиметров. Правительство и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС.Угрозу цунами объявляли и на российском Дальнем Востоке — на Сахалине, во Владивостоке, Находке, Хабаровском крае. Эвакуировать население не потребовалось, максимальная высота волны в Приморье составила 30 сантиметров.
https://ria.ru/20240101/yaponiya-1919340955.html
исикава
япония
осака (город)
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в мире, исикава, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году, осака (город)
В мире, Исикава, Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году, Осака (город)
Более ста зданий пострадали после мощных землетрясений в Японии

Более 100 зданий получили повреждения после мощных землетрясений в Японии

© Кадр видео из соцсетейПоследствия землетрясения в японском городе Вадзима
Последствия землетрясения в японском городе Вадзима
© Кадр видео из соцсетей
Последствия землетрясения в японском городе Вадзима
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 янв — РИА Новости. После серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава получили повреждения более сотни зданий, некоторые обрушились, передает телеканал NHK со ссылкой на местные администрации.
В частности, об ущербе сообщили жители префектуры Тояма, которая соседствует с Исикавой. Сведений о повреждениях в самой Исикаве до сих пор нет. Пока что известно лишь о крупном пожаре в городе Вадзима, но деталей не приводится.
По словам генерального секретаря кабинета министров Ёсимасы Хаяси, известно о как минимум шести случаях обрушения домов. Под завалами могут находиться люди.
Поступают и сообщения о пострадавших во время землетрясения. По информации японских СМИ, они получили травмы, не угрожающие жизни. Данных о погибших пока нет.
Серия землетрясений произошла на западе Японии сегодня днем. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск), наиболее мощный, магнитудой 7,6, произошел четыре минуты спустя, а еще через восемь минут последовало землетрясение магнитудой 6,1. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали 29 землетрясений. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым сильным для региона полуострова Ното с 1885 года.
На всем западном побережье Японии от Хоккайдо до Кюсю объявили угрозу цунами. В районе крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" высота волны составила 40 сантиметров. Правительство и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС.
Угрозу цунами объявляли и на российском Дальнем Востоке — на Сахалине, во Владивостоке, Находке, Хабаровском крае. Эвакуировать население не потребовалось, максимальная высота волны в Приморье составила 30 сантиметров.
Предупреждение о цунами показанное по телевидению в Иокогаме, Япония - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
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В миреИсикаваЯпонияСерия землетрясений в Японии в 2024 годуОсака (город)
 
 
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