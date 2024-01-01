Более ста зданий пострадали после мощных землетрясений в Японии
Более 100 зданий получили повреждения после мощных землетрясений в Японии
© Кадр видео из соцсетейПоследствия землетрясения в японском городе Вадзима
© Кадр видео из соцсетей
Последствия землетрясения в японском городе Вадзима
ТОКИО, 1 янв — РИА Новости. После серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава получили повреждения более сотни зданий, некоторые обрушились, передает телеканал NHK со ссылкой на местные администрации.
В частности, об ущербе сообщили жители префектуры Тояма, которая соседствует с Исикавой. Сведений о повреждениях в самой Исикаве до сих пор нет. Пока что известно лишь о крупном пожаре в городе Вадзима, но деталей не приводится.
По словам генерального секретаря кабинета министров Ёсимасы Хаяси, известно о как минимум шести случаях обрушения домов. Под завалами могут находиться люди.
Поступают и сообщения о пострадавших во время землетрясения. По информации японских СМИ, они получили травмы, не угрожающие жизни. Данных о погибших пока нет.
Серия землетрясений произошла на западе Японии сегодня днем. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск), наиболее мощный, магнитудой 7,6, произошел четыре минуты спустя, а еще через восемь минут последовало землетрясение магнитудой 6,1. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали 29 землетрясений. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым сильным для региона полуострова Ното с 1885 года.
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