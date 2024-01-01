https://ria.ru/20240101/yaponiya-1919346937.html

Более ста зданий пострадали после мощных землетрясений в Японии

Более ста зданий пострадали после мощных землетрясений в Японии - РИА Новости, 01.01.2024

Более ста зданий пострадали после мощных землетрясений в Японии

После серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава получили повреждения более сотни зданий, некоторые обрушились, передает телеканал NHK со ссылкой... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T13:00

2024-01-01T13:00

2024-01-01T14:53

в мире

исикава

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

осака (город)

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ТОКИО, 1 янв — РИА Новости. После серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава получили повреждения более сотни зданий, некоторые обрушились, передает телеканал NHK со ссылкой на местные администрации. В частности, об ущербе сообщили жители префектуры Тояма, которая соседствует с Исикавой. Сведений о повреждениях в самой Исикаве до сих пор нет. Пока что известно лишь о крупном пожаре в городе Вадзима, но деталей не приводится. По словам генерального секретаря кабинета министров Ёсимасы Хаяси, известно о как минимум шести случаях обрушения домов. Под завалами могут находиться люди.Поступают и сообщения о пострадавших во время землетрясения. По информации японских СМИ, они получили травмы, не угрожающие жизни. Данных о погибших пока нет. Серия землетрясений произошла на западе Японии сегодня днем. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск), наиболее мощный, магнитудой 7,6, произошел четыре минуты спустя, а еще через восемь минут последовало землетрясение магнитудой 6,1. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали 29 землетрясений. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. По данным Главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым сильным для региона полуострова Ното с 1885 года.На всем западном побережье Японии от Хоккайдо до Кюсю объявили угрозу цунами. В районе крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" высота волны составила 40 сантиметров. Правительство и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС.Угрозу цунами объявляли и на российском Дальнем Востоке — на Сахалине, во Владивостоке, Находке, Хабаровском крае. Эвакуировать население не потребовалось, максимальная высота волны в Приморье составила 30 сантиметров.

https://ria.ru/20240101/yaponiya-1919340955.html

исикава

япония

осака (город)

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в мире, исикава, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году, осака (город)