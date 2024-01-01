Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство в Японии: пострадавших из-за землетрясений россиян нет - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 01.01.2024 (обновлено: 12:40 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/yaponiya-1919340955.html
Генконсульство в Японии: пострадавших из-за землетрясений россиян нет
Генконсульство в Японии: пострадавших из-за землетрясений россиян нет - РИА Новости, 01.01.2024
Генконсульство в Японии: пострадавших из-за землетрясений россиян нет
Информации о пострадавших россиянах из-за землетрясения и цунами на западном побережье Японии в районе префектуры Ниигата пока нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T12:25
2024-01-01T12:40
япония
россия
в мире
алексей криворучко
исикава
ниигата (город)
серия землетрясений в японии в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919331066_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_634e99aa416230416208b6c437da3028.jpg
ТОКИО, 1 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Информации о пострадавших россиянах из-за землетрясения и цунами на западном побережье Японии в районе префектуры Ниигата пока нет, сообщил РИА Новости вице-консул России в Ниигате Алексей Криворучко."Мы находимся на связи со всеми экстренными службами. По нашему консульскому округу сообщений о пострадавших среди российских граждан нет. Мы продолжаем отслеживать информацию", - сказал вице-консул.Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза большого цунами после серии сильных землетрясений.Начиная с 16.06 (10.06 мск) в районе префектур Исикава и Ниигата произошла серия землетрясений магнитудой о 4,3 до 7,6.Правительство Японии и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС в связи с сильным землетрясением в префектуре Исикава и ведет сбор информации по состоянию АЭС "Сика". В настоящее время первый и второй реакторы станции остановлены. Штаб усиливает мониторинг на пунктах проверки уровня радиации.По АЭС "Касивадзаки-Карива" компании ТЕРСО, АЭС "Такахама", "АЭС "Ои", АЭС "Михама" в префектуре Фукуи, принадлежащих компании Kansai Electric Power, к этому часу нештатных ситуаций не выявлено. Ранее сообщалось, что около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра.
япония
россия
исикава
ниигата (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919331066_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3a9bbc4d492c13c658c1360b897cb0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, россия, в мире, алексей криворучко, исикава, ниигата (город), серия землетрясений в японии в 2024 году
Япония, Россия, В мире, Алексей Криворучко, Исикава, Ниигата (город), Серия землетрясений в Японии в 2024 году
Генконсульство в Японии: пострадавших из-за землетрясений россиян нет

Генконсульство РФ: пострадавших из-за землетрясений в Японии россиян нет

© AP Photo / Eugene HoshikoПредупреждение о цунами показанное по телевидению в Иокогаме, Япония
Предупреждение о цунами показанное по телевидению в Иокогаме, Япония - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Предупреждение о цунами показанное по телевидению в Иокогаме, Япония
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Информации о пострадавших россиянах из-за землетрясения и цунами на западном побережье Японии в районе префектуры Ниигата пока нет, сообщил РИА Новости вице-консул России в Ниигате Алексей Криворучко.
"Мы находимся на связи со всеми экстренными службами. По нашему консульскому округу сообщений о пострадавших среди российских граждан нет. Мы продолжаем отслеживать информацию", - сказал вице-консул.
Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза большого цунами после серии сильных землетрясений.
Начиная с 16.06 (10.06 мск) в районе префектур Исикава и Ниигата произошла серия землетрясений магнитудой о 4,3 до 7,6.
Правительство Японии и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС в связи с сильным землетрясением в префектуре Исикава и ведет сбор информации по состоянию АЭС "Сика". В настоящее время первый и второй реакторы станции остановлены. Штаб усиливает мониторинг на пунктах проверки уровня радиации.
По АЭС "Касивадзаки-Карива" компании ТЕРСО, АЭС "Такахама", "АЭС "Ои", АЭС "Михама" в префектуре Фукуи, принадлежащих компании Kansai Electric Power, к этому часу нештатных ситуаций не выявлено. Ранее сообщалось, что около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра.
 
ЯпонияРоссияВ миреАлексей КриворучкоИсикаваНиигата (город)Серия землетрясений в Японии в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала