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Генконсульство в Японии: пострадавших из-за землетрясений россиян нет

Генконсульство в Японии: пострадавших из-за землетрясений россиян нет - РИА Новости, 01.01.2024

Генконсульство в Японии: пострадавших из-за землетрясений россиян нет

Информации о пострадавших россиянах из-за землетрясения и цунами на западном побережье Японии в районе префектуры Ниигата пока нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T12:25

2024-01-01T12:25

2024-01-01T12:40

япония

россия

в мире

алексей криворучко

исикава

ниигата (город)

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 1 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Информации о пострадавших россиянах из-за землетрясения и цунами на западном побережье Японии в районе префектуры Ниигата пока нет, сообщил РИА Новости вице-консул России в Ниигате Алексей Криворучко."Мы находимся на связи со всеми экстренными службами. По нашему консульскому округу сообщений о пострадавших среди российских граждан нет. Мы продолжаем отслеживать информацию", - сказал вице-консул.Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза большого цунами после серии сильных землетрясений.Начиная с 16.06 (10.06 мск) в районе префектур Исикава и Ниигата произошла серия землетрясений магнитудой о 4,3 до 7,6.Правительство Японии и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС в связи с сильным землетрясением в префектуре Исикава и ведет сбор информации по состоянию АЭС "Сика". В настоящее время первый и второй реакторы станции остановлены. Штаб усиливает мониторинг на пунктах проверки уровня радиации.По АЭС "Касивадзаки-Карива" компании ТЕРСО, АЭС "Такахама", "АЭС "Ои", АЭС "Михама" в префектуре Фукуи, принадлежащих компании Kansai Electric Power, к этому часу нештатных ситуаций не выявлено. Ранее сообщалось, что около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра.

япония

россия

исикава

ниигата (город)

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япония, россия, в мире, алексей криворучко, исикава, ниигата (город), серия землетрясений в японии в 2024 году