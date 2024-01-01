https://ria.ru/20240101/yaponiya-1919340955.html
Генконсульство в Японии: пострадавших из-за землетрясений россиян нет
Генконсульство в Японии: пострадавших из-за землетрясений россиян нет - РИА Новости, 01.01.2024
Генконсульство в Японии: пострадавших из-за землетрясений россиян нет
Информации о пострадавших россиянах из-за землетрясения и цунами на западном побережье Японии в районе префектуры Ниигата пока нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T12:25
2024-01-01T12:25
2024-01-01T12:40
япония
россия
в мире
алексей криворучко
исикава
ниигата (город)
серия землетрясений в японии в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919331066_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_634e99aa416230416208b6c437da3028.jpg
ТОКИО, 1 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Информации о пострадавших россиянах из-за землетрясения и цунами на западном побережье Японии в районе префектуры Ниигата пока нет, сообщил РИА Новости вице-консул России в Ниигате Алексей Криворучко."Мы находимся на связи со всеми экстренными службами. По нашему консульскому округу сообщений о пострадавших среди российских граждан нет. Мы продолжаем отслеживать информацию", - сказал вице-консул.Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза большого цунами после серии сильных землетрясений.Начиная с 16.06 (10.06 мск) в районе префектур Исикава и Ниигата произошла серия землетрясений магнитудой о 4,3 до 7,6.Правительство Японии и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС в связи с сильным землетрясением в префектуре Исикава и ведет сбор информации по состоянию АЭС "Сика". В настоящее время первый и второй реакторы станции остановлены. Штаб усиливает мониторинг на пунктах проверки уровня радиации.По АЭС "Касивадзаки-Карива" компании ТЕРСО, АЭС "Такахама", "АЭС "Ои", АЭС "Михама" в префектуре Фукуи, принадлежащих компании Kansai Electric Power, к этому часу нештатных ситуаций не выявлено. Ранее сообщалось, что около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра.
япония
россия
исикава
ниигата (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919331066_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3a9bbc4d492c13c658c1360b897cb0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, россия, в мире, алексей криворучко, исикава, ниигата (город), серия землетрясений в японии в 2024 году
Япония, Россия, В мире, Алексей Криворучко, Исикава, Ниигата (город), Серия землетрясений в Японии в 2024 году
Генконсульство в Японии: пострадавших из-за землетрясений россиян нет
Генконсульство РФ: пострадавших из-за землетрясений в Японии россиян нет
ТОКИО, 1 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Информации о пострадавших россиянах из-за землетрясения и цунами на западном побережье Японии в районе префектуры Ниигата пока нет, сообщил РИА Новости вице-консул России в Ниигате Алексей Криворучко.
"Мы находимся на связи со всеми экстренными службами. По нашему консульскому округу сообщений о пострадавших среди российских граждан нет. Мы продолжаем отслеживать информацию", - сказал вице-консул.
Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо
до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава
объявлена угроза большого цунами после серии сильных землетрясений.
Начиная с 16.06 (10.06 мск) в районе префектур Исикава и Ниигата произошла серия землетрясений магнитудой о 4,3 до 7,6.
Правительство Японии и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС в связи с сильным землетрясением в префектуре Исикава и ведет сбор информации по состоянию АЭС "Сика". В настоящее время первый и второй реакторы станции остановлены. Штаб усиливает мониторинг на пунктах проверки уровня радиации.
По АЭС "Касивадзаки-Карива" компании ТЕРСО, АЭС "Такахама
", "АЭС "Ои", АЭС "Михама" в префектуре Фукуи
, принадлежащих компании Kansai Electric Power, к этому часу нештатных ситуаций не выявлено. Ранее сообщалось, что около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра.