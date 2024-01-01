https://ria.ru/20240101/yaponiya-1919335655.html

В Японии уточняют данные о пострадавших из-за серии мощных землетрясений

В Японии уточняют данные о пострадавших из-за серии мощных землетрясений - РИА Новости, 01.01.2024

В Японии уточняют данные о пострадавших из-за серии мощных землетрясений

Информации о сбоях в работе АЭС после серии мощных землетрясений пока не поступало, правительство находится в тесном взаимодействии с местными администрациями и РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T11:55

2024-01-01T11:55

2024-01-01T14:38

в мире

япония

есимаса хаяси

осака (город)

киото (префектура)

серия землетрясений в японии в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919354335_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_70f703c1c5db7557a8481a92564b946a.jpg

ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Информации о сбоях в работе АЭС после серии мощных землетрясений пока не поступало, правительство находится в тесном взаимодействии с местными администрациями и ответственными ведомствами для обеспечения безопасности людей, заявил в ходе экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси. "Ожидается цунами до 5 метров. На счету каждая минута, поэтому, пожалуйста, эвакуируйтесь в безопасное место, такое как возвышение или же эвакуационный центр на случай цунами… При тесном взаимодействии с местными администрациями, полицейским управлением, противопожарными службами, силами самообороны и береговой охраной мы намерены предпринять все усилия для проведения работ по спасению людей", - отметил он. Хаяси добавил, что к настоящему времени данных о сбоях в работе АЭС, в частности, АЭС "Сика" не поступало. "Информация о пострадавших уточняется", - добавил генсек правительства. Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1. Была объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается. После землетрясений при канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору информации. Глава правительства Японии Фумио Кисида призвал людей предпринять меры для обеспечения безопасности жизней.

https://ria.ru/20240101/mchs-1919332411.html

япония

осака (город)

киото (префектура)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Землетрясение на западе Японии Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии. По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Следующий, более мощный удар произошел в 16:10 (10:10 мск). Его магнитуда, по уточненным данным, составила 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото, а также в Токио 2024-01-01T11:55 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, есимаса хаяси, осака (город), киото (префектура), серия землетрясений в японии в 2024 году