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В Японии уточняют данные о пострадавших из-за серии мощных землетрясений - РИА Новости, 01.01.2024
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11:55 01.01.2024 (обновлено: 14:38 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/yaponiya-1919335655.html
В Японии уточняют данные о пострадавших из-за серии мощных землетрясений
В Японии уточняют данные о пострадавших из-за серии мощных землетрясений - РИА Новости, 01.01.2024
В Японии уточняют данные о пострадавших из-за серии мощных землетрясений
Информации о сбоях в работе АЭС после серии мощных землетрясений пока не поступало, правительство находится в тесном взаимодействии с местными администрациями и РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T11:55
2024-01-01T14:38
в мире
япония
есимаса хаяси
осака (город)
киото (префектура)
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Информации о сбоях в работе АЭС после серии мощных землетрясений пока не поступало, правительство находится в тесном взаимодействии с местными администрациями и ответственными ведомствами для обеспечения безопасности людей, заявил в ходе экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси. "Ожидается цунами до 5 метров. На счету каждая минута, поэтому, пожалуйста, эвакуируйтесь в безопасное место, такое как возвышение или же эвакуационный центр на случай цунами… При тесном взаимодействии с местными администрациями, полицейским управлением, противопожарными службами, силами самообороны и береговой охраной мы намерены предпринять все усилия для проведения работ по спасению людей", - отметил он. Хаяси добавил, что к настоящему времени данных о сбоях в работе АЭС, в частности, АЭС "Сика" не поступало. "Информация о пострадавших уточняется", - добавил генсек правительства. Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1. Была объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается. После землетрясений при канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору информации. Глава правительства Японии Фумио Кисида призвал людей предпринять меры для обеспечения безопасности жизней.
https://ria.ru/20240101/mchs-1919332411.html
япония
осака (город)
киото (префектура)
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Землетрясение на западе Японии
Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии. По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Следующий, более мощный удар произошел в 16:10 (10:10 мск). Его магнитуда, по уточненным данным, составила 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото, а также в Токио
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в мире, япония, есимаса хаяси, осака (город), киото (префектура), серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Япония, Есимаса Хаяси, Осака (город), Киото (префектура), Серия землетрясений в Японии в 2024 году
В Японии уточняют данные о пострадавших из-за серии мощных землетрясений

Генсек Хаяси: данных о сбоях на АЭС после землетрясений в Японии не поступало

© AFP 2023 / YUSUKE FUKUHARAПоследствия землетрясения в городе Вадзима в Японии. 1 января 2024
Последствия землетрясения в городе Вадзима в Японии. 1 января 2024 - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AFP 2023 / YUSUKE FUKUHARA
Последствия землетрясения в городе Вадзима в Японии. 1 января 2024
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Информации о сбоях в работе АЭС после серии мощных землетрясений пока не поступало, правительство находится в тесном взаимодействии с местными администрациями и ответственными ведомствами для обеспечения безопасности людей, заявил в ходе экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси.
"Ожидается цунами до 5 метров. На счету каждая минута, поэтому, пожалуйста, эвакуируйтесь в безопасное место, такое как возвышение или же эвакуационный центр на случай цунами… При тесном взаимодействии с местными администрациями, полицейским управлением, противопожарными службами, силами самообороны и береговой охраной мы намерены предпринять все усилия для проведения работ по спасению людей", - отметил он.
Хаяси добавил, что к настоящему времени данных о сбоях в работе АЭС, в частности, АЭС "Сика" не поступало.
"Информация о пострадавших уточняется", - добавил генсек правительства.
Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.
Была объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
После землетрясений при канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору информации. Глава правительства Японии Фумио Кисида призвал людей предпринять меры для обеспечения безопасности жизней.
Сахалин - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
На Сахалине объявили угрозу цунами, в некоторых районах идет эвакуация
11:25
 
В миреЯпонияЕсимаса ХаясиОсака (город)Киото (префектура)Серия землетрясений в Японии в 2024 году
 
 
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