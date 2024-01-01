https://ria.ru/20240101/yaponiya-1919330694.html

В Японии открыли экстренный штаб после серии мощных землетрясений

В Японии открыли экстренный штаб после серии мощных землетрясений - РИА Новости, 01.01.2024

В Японии открыли экстренный штаб после серии мощных землетрясений

Экстренный штаб по сбору и анализу информации был создан при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисида после серии мощных землетрясений в префектуре... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T11:07

2024-01-01T11:07

2024-01-01T12:20

в мире

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 1 янв - РИА Новости. Экстренный штаб по сбору и анализу информации был создан при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисида после серии мощных землетрясений в префектуре Исикава, глава правительства поручил предпринять все меры по ликвидации последствий и спасению людей, сообщает агенство Киодо.По данным агентства, правительству, в частности, было поручено взаимодействовать с местными администрациями для обеспечения незамедлительных мер после серии землетрясений.Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй - более мощный удар магнитудой - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск).Объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

япония

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Землетрясение на западе Японии Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии. По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Следующий, более мощный удар произошел в 16:10 (10:10 мск). Его магнитуда, по уточненным данным, составила 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото, а также в Токио 2024-01-01T11:07 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году