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В Японии открыли экстренный штаб после серии мощных землетрясений - РИА Новости, 01.01.2024
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11:07 01.01.2024 (обновлено: 12:20 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/yaponiya-1919330694.html
В Японии открыли экстренный штаб после серии мощных землетрясений
В Японии открыли экстренный штаб после серии мощных землетрясений - РИА Новости, 01.01.2024
В Японии открыли экстренный штаб после серии мощных землетрясений
Экстренный штаб по сбору и анализу информации был создан при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисида после серии мощных землетрясений в префектуре... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T11:07
2024-01-01T12:20
в мире
япония
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 1 янв - РИА Новости. Экстренный штаб по сбору и анализу информации был создан при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисида после серии мощных землетрясений в префектуре Исикава, глава правительства поручил предпринять все меры по ликвидации последствий и спасению людей, сообщает агенство Киодо.По данным агентства, правительству, в частности, было поручено взаимодействовать с местными администрациями для обеспечения незамедлительных мер после серии землетрясений.Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй - более мощный удар магнитудой - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск).Объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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Землетрясение на западе Японии
Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии. По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Следующий, более мощный удар произошел в 16:10 (10:10 мск). Его магнитуда, по уточненным данным, составила 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото, а также в Токио
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в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
В Японии открыли экстренный штаб после серии мощных землетрясений

При канцелярии премьера Японии открыли экстренный штаб после серии землетрясений

© AFP 2023 / STRПремьер-министр Японии Фумио Кисида рассказывает о ситуации после сильного землетрясения и предупреждения о цунами в Японии. 1 января 2024
Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказывает о ситуации после сильного землетрясения и предупреждения о цунами в Японии. 1 января 2024 - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AFP 2023 / STR
Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказывает о ситуации после сильного землетрясения и предупреждения о цунами в Японии. 1 января 2024
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 янв - РИА Новости. Экстренный штаб по сбору и анализу информации был создан при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисида после серии мощных землетрясений в префектуре Исикава, глава правительства поручил предпринять все меры по ликвидации последствий и спасению людей, сообщает агенство Киодо.
По данным агентства, правительству, в частности, было поручено взаимодействовать с местными администрациями для обеспечения незамедлительных мер после серии землетрясений.
Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй - более мощный удар магнитудой - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск).
Объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
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В миреЯпонияСерия землетрясений в Японии в 2024 году
 
 
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