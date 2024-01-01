https://ria.ru/20240101/yaponii-1919350458.html

В Японии несколько домов обрушились из-за мощных землетрясений

В Японии несколько домов обрушились из-за мощных землетрясений - РИА Новости, 01.01.2024

В Японии несколько домов обрушились из-за мощных землетрясений

Власти Японии располагают данными о по меньшей мере шести случаях обрушения домов при землетрясениях, где под завалами могут находиться люди, заявил в ходе... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T13:25

2024-01-01T13:25

2024-01-01T14:18

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

в мире

фумио кисида

есимаса хаяси

осака (город)

киото (префектура)

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ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Власти Японии располагают данными о по меньшей мере шести случаях обрушения домов при землетрясениях, где под завалами могут находиться люди, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси."К настоящему времени известно о шести случаях обрушения домов, где под завалами могут находиться люди", - отметил он.На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что пострадали не менее шести человек, Хаяси подчеркнул, что известно лишь об обрушении зданий, а число пострадавших уточняется.Генсека также попросили прокомментировать данные японских СМИ о повреждениях не менее 100 зданий."Нам известно о подобных сообщениях. Мы ведем сбор и подтверждение информации", - ответил он.Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой 7,6 - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще восемь минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.Была объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. Как заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси, данных о сбоях в работе АЭС пока не поступало.После землетрясений при канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору информации. Глава правительства Японии Фумио Кисида призвал людей предпринять меры для обеспечения безопасности жизней.

https://ria.ru/20240101/pozhar-1919339349.html

япония

осака (город)

киото (префектура)

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Парковка в Японии во время землетрясения Парковка в Японии во время землетрясения 2024-01-01T13:25 true PT0M52S

Землетрясение на западе Японии Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии. По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Следующий, более мощный удар произошел в 16:10 (10:10 мск). Его магнитуда, по уточненным данным, составила 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото, а также в Токио 2024-01-01T13:25 true PT0M21S

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япония, серия землетрясений в японии в 2024 году, в мире, фумио кисида, есимаса хаяси, осака (город), киото (префектура)