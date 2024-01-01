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Село Богун Городок Белгородской области попало под обстрел ВСУ - РИА Новости, 01.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:25 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/vsu-1919375361.html
Село Богун Городок Белгородской области попало под обстрел ВСУ
Село Богун Городок Белгородской области попало под обстрел ВСУ - РИА Новости, 01.01.2024
Село Богун Городок Белгородской области попало под обстрел ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что село Богун Городок Борисовского района области попало под обстрел со... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T16:25
2024-01-01T16:25
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что село Богун Городок Борисовского района области попало под обстрел со стороны ВСУ, пострадавших нет. "Под обстрел ВСУ попало село Богун Городок Борисовского района. Пострадавших нет. Один из снарядов лег на территорию частного жилого домовладения - повреждена пристройка, в соседнем доме взрывной волной выбило окна", - написал он. Добавляется, что подомовой обход пострадавшей территории продолжается.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Село Богун Городок Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Село в Белгородской области попало под обстрел со стороны ВСУ, пострадавших нет

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка от попадания снаряда ВСУ
Воронка от попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка от попадания снаряда ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что село Богун Городок Борисовского района области попало под обстрел со стороны ВСУ, пострадавших нет.
«
"Под обстрел ВСУ попало село Богун Городок Борисовского района. Пострадавших нет. Один из снарядов лег на территорию частного жилого домовладения - повреждена пристройка, в соседнем доме взрывной волной выбило окна", - написал он.
Добавляется, что подомовой обход пострадавшей территории продолжается.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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