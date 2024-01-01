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Село Богун Городок Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Село Богун Городок Белгородской области попало под обстрел ВСУ - РИА Новости, 01.01.2024

Село Богун Городок Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что село Богун Городок Борисовского района области попало под обстрел со... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T16:25

2024-01-01T16:25

2024-01-01T16:25

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что село Богун Городок Борисовского района области попало под обстрел со стороны ВСУ, пострадавших нет. "Под обстрел ВСУ попало село Богун Городок Борисовского района. Пострадавших нет. Один из снарядов лег на территорию частного жилого домовладения - повреждена пристройка, в соседнем доме взрывной волной выбило окна", - написал он. Добавляется, что подомовой обход пострадавшей территории продолжается.

белгородская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины