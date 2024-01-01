https://ria.ru/20240101/volontery-1919368525.html

Московские волонтеры собрали более 12 тонн корма и лекарств для животных

Московские волонтеры собрали более 12 тонн корма и лекарств для животных - РИА Новости, 01.01.2024

Московские волонтеры собрали более 12 тонн корма и лекарств для животных

Московские волонтеры собрали более 12 тонн товаров для ухода, корма и лекарств для животных, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T15:39

2024-01-01T15:39

2024-01-01T16:32

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Московские волонтеры собрали более 12 тонн товаров для ухода, корма и лекарств для животных, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2023 году волонтеры Москвы собрали свыше 12 тонн корма, медикаментов и других товаров для приютов", — говорится в заявлении.Отмечается, что более 13,5 тысячи жителей города принимают активное участие в проектах по оказанию помощи животным.

https://ria.ru/20231130/zhivotnye-1912942560.html

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