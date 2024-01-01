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Немецкий полковник раскрыл, чем Россия уничтожит "надежду" ВСУ - РИА Новости, 01.01.2024
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05:47 01.01.2024 (обновлено: 15:08 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/unichtozhenie-1919309885.html
Немецкий полковник раскрыл, чем Россия уничтожит "надежду" ВСУ
Немецкий полковник раскрыл, чем Россия уничтожит "надежду" ВСУ - РИА Новости, 01.01.2024
Немецкий полковник раскрыл, чем Россия уничтожит "надежду" ВСУ
Россия уничтожит истребители F-16, если Запад решит поставить их Украине, заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T05:47
2024-01-01T15:08
в мире
f-16
вооруженные силы украины
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россия
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Россия уничтожит истребители F-16, если Запад решит поставить их Украине, заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью Welt."F-16 малоэффективен против крылатых или баллистических ракет, запускаемых из пространств, отличных от тех, над которыми летает этот истребитель. Имею в виду те (ракеты. — Прим. ред.), которые поражают цель из глубоких тыловых территорий, расположенных в России. Их также может запускать Черноморский флот", — сказал он.По мнению полковника, истребители F-16 "не станут супероружием", способным изменить правила игры на поле боя.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что ВСУ получат истребители F-16 в первой половине 2024 года.Как рассказал РИА Новости информированный источник, одним из основных средств уничтожения этих самолетов станут самые совершенные в своем классе дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240101/front-1919307326.html
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в мире, f-16, вооруженные силы украины, украина, россия
В мире, F-16, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Немецкий полковник раскрыл, чем Россия уничтожит "надежду" ВСУ

Полковник Рихтер: Россия уничтожит истребители F-16, если они появятся у ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск баллистической ракеты
Пуск баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Россия уничтожит истребители F-16, если Запад решит поставить их Украине, заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью Welt.
«
"F-16 малоэффективен против крылатых или баллистических ракет, запускаемых из пространств, отличных от тех, над которыми летает этот истребитель. Имею в виду те (ракеты. — Прим. ред.), которые поражают цель из глубоких тыловых территорий, расположенных в России. Их также может запускать Черноморский флот", — сказал он.
По мнению полковника, истребители F-16 "не станут супероружием", способным изменить правила игры на поле боя.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что ВСУ получат истребители F-16 в первой половине 2024 года.
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Как рассказал РИА Новости информированный источник, одним из основных средств уничтожения этих самолетов станут самые совершенные в своем классе дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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