https://ria.ru/20240101/unichtozhenie-1919309885.html

Немецкий полковник раскрыл, чем Россия уничтожит "надежду" ВСУ

Немецкий полковник раскрыл, чем Россия уничтожит "надежду" ВСУ - РИА Новости, 01.01.2024

Немецкий полковник раскрыл, чем Россия уничтожит "надежду" ВСУ

Россия уничтожит истребители F-16, если Запад решит поставить их Украине, заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T05:47

2024-01-01T05:47

2024-01-01T15:08

в мире

f-16

вооруженные силы украины

украина

россия

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Россия уничтожит истребители F-16, если Запад решит поставить их Украине, заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью Welt."F-16 малоэффективен против крылатых или баллистических ракет, запускаемых из пространств, отличных от тех, над которыми летает этот истребитель. Имею в виду те (ракеты. — Прим. ред.), которые поражают цель из глубоких тыловых территорий, расположенных в России. Их также может запускать Черноморский флот", — сказал он.По мнению полковника, истребители F-16 "не станут супероружием", способным изменить правила игры на поле боя.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что ВСУ получат истребители F-16 в первой половине 2024 года.Как рассказал РИА Новости информированный источник, одним из основных средств уничтожения этих самолетов станут самые совершенные в своем классе дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240101/front-1919307326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, f-16, вооруженные силы украины, украина, россия