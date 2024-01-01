"Когда?" В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК об Украине
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о будущем Украины.
По ее утверждению, Европа будет стремиться к "справедливому миру" в этой стране в 2024 году.
"Как насчет того, чтобы мы пришли в себя в 2024 году и вместо того, чтобы развязывать войну США / НАТО с Россией, остановить конфликт?" — спросил один из комментаторов.
"Когда мы можем ожидать мирного саммита между Украиной и Россией, организованного ЕС?" — задался вопросом другой.
"Мир на Украине и стабильность на Ближнем Востоке", — написал третий.
"Ваш эксперимент с ЕС провалился, подайте в отставку", — призвал еще один пользователь.
"ЕС нуждается в полной перезагрузке", — резюмировали читатели.
В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с киевскими властями. Тем не менее, как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и Украиной, и коллективным Западом.
"Мир на Украине и стабильность на Ближнем Востоке", — написал третий.
"Ваш эксперимент с ЕС провалился, подайте в отставку", — призвал еще один пользователь.
"ЕС нуждается в полной перезагрузке", — резюмировали читатели.
В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с киевскими властями. Тем не менее, как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и Украиной, и коллективным Западом.