https://ria.ru/20240101/ukraina-1919363683.html

"Когда?" В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК об Украине

"Когда?" В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК об Украине - РИА Новости, 01.01.2024

"Когда?" В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК об Украине

Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о будущем Украины. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T15:07

2024-01-01T15:07

2024-01-01T18:29

специальная военная операция на украине

в мире

урсула фон дер ляйен

украина

россия

евросоюз

еврокомиссия

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о будущем Украины.По ее утверждению, Европа будет стремиться к "справедливому миру" в этой стране в 2024 году."Как насчет того, чтобы мы пришли в себя в 2024 году и вместо того, чтобы развязывать войну США / НАТО с Россией, остановить конфликт?" — спросил один из комментаторов."Когда мы можем ожидать мирного саммита между Украиной и Россией, организованного ЕС?" — задался вопросом другой. "Мир на Украине и стабильность на Ближнем Востоке", — написал третий. "Ваш эксперимент с ЕС провалился, подайте в отставку", — призвал еще один пользователь."ЕС нуждается в полной перезагрузке", — резюмировали читатели. В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с киевскими властями. Тем не менее, как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и Украиной, и коллективным Западом.

https://ria.ru/20240101/ukraina-1919335940.html

https://ria.ru/20240101/makron-1919314238.html

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в мире, урсула фон дер ляйен, украина, россия, евросоюз, еврокомиссия, дмитрий песков, нато