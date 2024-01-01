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"Когда?" В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК об Украине - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 01.01.2024 (обновлено: 18:29 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/ukraina-1919363683.html
"Когда?" В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК об Украине
"Когда?" В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК об Украине - РИА Новости, 01.01.2024
"Когда?" В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК об Украине
Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о будущем Украины. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T15:07
2024-01-01T18:29
специальная военная операция на украине
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
россия
евросоюз
еврокомиссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о будущем Украины.По ее утверждению, Европа будет стремиться к "справедливому миру" в этой стране в 2024 году."Как насчет того, чтобы мы пришли в себя в 2024 году и вместо того, чтобы развязывать войну США / НАТО с Россией, остановить конфликт?" — спросил один из комментаторов."Когда мы можем ожидать мирного саммита между Украиной и Россией, организованного ЕС?" — задался вопросом другой. "Мир на Украине и стабильность на Ближнем Востоке", — написал третий. "Ваш эксперимент с ЕС провалился, подайте в отставку", — призвал еще один пользователь."ЕС нуждается в полной перезагрузке", — резюмировали читатели. В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с киевскими властями. Тем не менее, как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и Украиной, и коллективным Западом.
https://ria.ru/20240101/ukraina-1919335940.html
https://ria.ru/20240101/makron-1919314238.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, украина, россия, евросоюз, еврокомиссия, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Дмитрий Песков, НАТО

"Когда?" В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК об Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о будущем Украины.
По ее утверждению, Европа будет стремиться к "справедливому миру" в этой стране в 2024 году.
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"Как насчет того, чтобы мы пришли в себя в 2024 году и вместо того, чтобы развязывать войну США / НАТО с Россией, остановить конфликт?" — спросил один из комментаторов.
"Когда мы можем ожидать мирного саммита между Украиной и Россией, организованного ЕС?" — задался вопросом другой.

"Мир на Украине и стабильность на Ближнем Востоке", — написал третий.

"Ваш эксперимент с ЕС провалился, подайте в отставку", — призвал еще один пользователь.

"ЕС нуждается в полной перезагрузке", — резюмировали читатели.

В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с киевскими властями. Тем не менее, как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и Украиной, и коллективным Западом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУрсула фон дер ЛяйенУкраинаРоссияЕвросоюзЕврокомиссияДмитрий ПесковНАТО
 
 
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