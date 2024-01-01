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Угрозу цунами на юго-западном побережье Сахалина не подтвердили
Угрозу цунами на юго-западном побережье Сахалина не подтвердили - РИА Новости, 01.01.2024
Угрозу цунами на юго-западном побережье Сахалина не подтвердили
Угроза цунами отменена на Сахалине, максимальная высота волны составила лишь 18 сантиметров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T16:10
2024-01-01T16:10
2024-01-01T16:10
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Угроза цунами отменена на Сахалине, максимальная высота волны составила лишь 18 сантиметров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что центр цунами "Сахалинское УГМС" объявил угрозу цунами, под воздействие волн могли попасть прибрежные части западного побережья. Эвакуация и включение системы оповещения населения не пригодились, так как ожидаемая высота волны, по прогнозам, не превышала 50 сантиметров, следовательно, угрозы для жизнедеятельности населения не было. "Угроза цунами на юго-западном побережье Сахалина не подтвердилась. Первого января в 23.02 (15.02 мск) Центром цунами ГУ "Сахалинское УГМС" отменена угроза "цунами". Максимальная высота волны была зарегистрирована а МО "Холмский ГО" и составила 18 сантиметров", - говорится в сообщении.
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происшествия, сахалин, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Россия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Угрозу цунами на юго-западном побережье Сахалина не подтвердили
МЧС: угрозу цунами на юго-западном побережье Сахалина не подтвердили