https://ria.ru/20240101/tsunami-1919373624.html

Угрозу цунами на юго-западном побережье Сахалина не подтвердили

Угрозу цунами на юго-западном побережье Сахалина не подтвердили - РИА Новости, 01.01.2024

Угрозу цунами на юго-западном побережье Сахалина не подтвердили

Угроза цунами отменена на Сахалине, максимальная высота волны составила лишь 18 сантиметров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T16:10

2024-01-01T16:10

2024-01-01T16:10

происшествия

сахалин

россия

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587654950_0:273:2048:1424_1920x0_80_0_0_6c6a75e503fe19f8d85d607f3c6aacf6.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Угроза цунами отменена на Сахалине, максимальная высота волны составила лишь 18 сантиметров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что центр цунами "Сахалинское УГМС" объявил угрозу цунами, под воздействие волн могли попасть прибрежные части западного побережья. Эвакуация и включение системы оповещения населения не пригодились, так как ожидаемая высота волны, по прогнозам, не превышала 50 сантиметров, следовательно, угрозы для жизнедеятельности населения не было. "Угроза цунами на юго-западном побережье Сахалина не подтвердилась. Первого января в 23.02 (15.02 мск) Центром цунами ГУ "Сахалинское УГМС" отменена угроза "цунами". Максимальная высота волны была зарегистрирована а МО "Холмский ГО" и составила 18 сантиметров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240101/tsunami-1919353209.html

сахалин

россия

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сахалин, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)