https://ria.ru/20240101/tsunami-1919326661.html

На западном побережье Японии зафиксировали цунами

На западном побережье Японии зафиксировали цунами - РИА Новости, 01.01.2024

На западном побережье Японии зафиксировали цунами

Угроза цунами объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза большого... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T10:35

2024-01-01T10:35

2024-01-01T11:00

япония

в мире

исикава

хоккайдо

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Угроза цунами объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза большого цунами после серии сильных землетрясений, сообщило Главное метеорологическое агентство Японии.Цунами объявлено после серии крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6.В районе префектуры Тояма и острова Вадзима в префектуре Исикава уже зафиксировано цунами от 1,2 до 0,5 метра.Начиная с 16.06 (10.06 мск) в районе префектур Исикава и Ниигата произошли девять землетрясений магнитудой от 4,3 до 7,6.

https://ria.ru/20231231/zemletryasenie-1919296403.html

япония

исикава

хоккайдо

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япония, в мире, исикава, хоккайдо, серия землетрясений в японии в 2024 году