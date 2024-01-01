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На западном побережье Японии зафиксировали цунами
На западном побережье Японии зафиксировали цунами - РИА Новости, 01.01.2024
На западном побережье Японии зафиксировали цунами
Угроза цунами объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза большого... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T10:35
2024-01-01T10:35
2024-01-01T11:00
япония
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исикава
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серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Угроза цунами объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза большого цунами после серии сильных землетрясений, сообщило Главное метеорологическое агентство Японии.Цунами объявлено после серии крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6.В районе префектуры Тояма и острова Вадзима в префектуре Исикава уже зафиксировано цунами от 1,2 до 0,5 метра.Начиная с 16.06 (10.06 мск) в районе префектур Исикава и Ниигата произошли девять землетрясений магнитудой от 4,3 до 7,6.
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япония, в мире, исикава, хоккайдо, серия землетрясений в японии в 2024 году
Япония, В мире, Исикава, Хоккайдо, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
На западном побережье Японии зафиксировали цунами
На западном побережье Японии зафиксировали цунами высотой от 50 см до 1,2 м