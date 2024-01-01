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ЦБ ужесточит лимиты на выдачу потребкредитов - РИА Новости, 01.01.2024
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04:11 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/tsentrobank-1919307473.html
ЦБ ужесточит лимиты на выдачу потребкредитов
ЦБ ужесточит лимиты на выдачу потребкредитов - РИА Новости, 01.01.2024
ЦБ ужесточит лимиты на выдачу потребкредитов
Банк России с 1 января ужесточает макропруденциальные лимиты по потребкредитам и микрозаймам для россиян, которые отдают на погашение долгов от 50% до 80% своих РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T04:11
2024-01-01T04:11
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Банк России с 1 января ужесточает макропруденциальные лимиты по потребкредитам и микрозаймам для россиян, которые отдают на погашение долгов от 50% до 80% своих доходов. ЦБ ввел лимиты по потребительским ссудам для банков и микрофинансовых организаций с начала 2023 года. Изначально они действовали только по кредитам заемщикам с долговой нагрузкой выше 80% - банки с универсальной лицензией могли предоставлять им максимум четверть от всех выданных ссуд. Однако почти сразу регулятор их начал ужесточать, а с октября 2023 года и вовсе ввел такие ограничения для заемщиков с долговой нагрузкой от 50%. Сейчас ЦБ вновь решил ужесточить регулирование, но только для заемщиков с показателем долговой нагрузки в 50-80%. Теперь банки в течение квартала смогут выдавать им лишь 25% вместо 30% от всех потребкредитов и 10% вместо 20% выдач "кредиток". Сильно закредитованным заемщикам, у которых долговая нагрузка выше 80%, лимит и по потребкредитам, и по кредиткам сохранен на уровне 5% от объемов выдач за квартал. Одновременно для банков продолжает действовать лимит на выдачу потребкредитов на срок более пяти лет в 5%. Ограничения для микрофинансовых организаций чуть свободнее: россиянам с высокой долговой нагрузкой разрешено выдавать до 25% микрозаймов, хотя ранее лимит составлял 30%. Для сильно закредитованных заемщиков МФО также сохранен лимит – 15%. ЦБ отмечал, что ужесточение регулирования приведет к тому, что по итогам 2024 года доля задолженности по кредитам с долговой нагрузкой более 80% снизится до 20% с 31%, о которых регулятор сообщал в ноябре. Ужесточение МПЛ ускорит переход к сбалансированной структуре задолженности по потребительским кредитам, что в конечном счете снизит риски граждан, банков и МФО, добавлял тогда Банк России.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ ужесточит лимиты на выдачу потребкредитов

ЦБ ужесточит лимиты на выдачу кредитов россиянам с высокой долговой нагрузкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Банк России с 1 января ужесточает макропруденциальные лимиты по потребкредитам и микрозаймам для россиян, которые отдают на погашение долгов от 50% до 80% своих доходов.
ЦБ ввел лимиты по потребительским ссудам для банков и микрофинансовых организаций с начала 2023 года. Изначально они действовали только по кредитам заемщикам с долговой нагрузкой выше 80% - банки с универсальной лицензией могли предоставлять им максимум четверть от всех выданных ссуд. Однако почти сразу регулятор их начал ужесточать, а с октября 2023 года и вовсе ввел такие ограничения для заемщиков с долговой нагрузкой от 50%.
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Сейчас ЦБ вновь решил ужесточить регулирование, но только для заемщиков с показателем долговой нагрузки в 50-80%. Теперь банки в течение квартала смогут выдавать им лишь 25% вместо 30% от всех потребкредитов и 10% вместо 20% выдач "кредиток".
Сильно закредитованным заемщикам, у которых долговая нагрузка выше 80%, лимит и по потребкредитам, и по кредиткам сохранен на уровне 5% от объемов выдач за квартал. Одновременно для банков продолжает действовать лимит на выдачу потребкредитов на срок более пяти лет в 5%.
Ограничения для микрофинансовых организаций чуть свободнее: россиянам с высокой долговой нагрузкой разрешено выдавать до 25% микрозаймов, хотя ранее лимит составлял 30%. Для сильно закредитованных заемщиков МФО также сохранен лимит – 15%.
ЦБ отмечал, что ужесточение регулирования приведет к тому, что по итогам 2024 года доля задолженности по кредитам с долговой нагрузкой более 80% снизится до 20% с 31%, о которых регулятор сообщал в ноябре. Ужесточение МПЛ ускорит переход к сбалансированной структуре задолженности по потребительским кредитам, что в конечном счете снизит риски граждан, банков и МФО, добавлял тогда Банк России.
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