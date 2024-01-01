https://ria.ru/20240101/trevoga-1919372824.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.01.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины второй раз за день, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T16:07
2024-01-01T16:07
2024-01-01T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79770255ce7d2ce6d55f379c8dde8992.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины второй раз за день, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в понедельник на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которую отменили спустя более 2,5 часов.С 14.58 (по мск) сигнал тревоги звучит в Сумской области. Через час тревогу объявили по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240101/zapad-1919309553.html
украина
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_8680462fca4e75d0afd0d71736d66370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Сумская область
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны