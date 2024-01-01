https://ria.ru/20240101/trevoga-1919368946.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.01.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T15:43

2024-01-01T15:43

2024-01-01T15:43

специальная военная операция на украине

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сумская область

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которую отменили спустя более 2,5 часов. С 14.58 (по мск) сигнал тревоги звучит в Сумской области. Через некоторое время ее объявили в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей РФ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240101/ukraina-1919318091.html

украина

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в мире, украина, сумская область