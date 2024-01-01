https://ria.ru/20240101/trevoga-1919340844.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.01.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T12:23

2024-01-01T12:23

2024-01-01T12:29

специальная военная операция на украине

украина

в мире

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал воздушной тревоги прозвучал в регионах практически одновременно. В 12.21 тревога была объявлена на всей территории Украины.

https://ria.ru/20240101/vsu-1919315776.html

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