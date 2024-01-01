https://ria.ru/20240101/trevoga-1919340844.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.01.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T12:23
2024-01-01T12:23
2024-01-01T12:29
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал воздушной тревоги прозвучал в регионах практически одновременно. В 12.21 тревога была объявлена на всей территории Украины.
https://ria.ru/20240101/vsu-1919315776.html
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украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу на всей территории Украины