https://ria.ru/20240101/tekhnologii-1919325421.html

Корейский эксперт назвал главные технологические тренды 2024 года

Корейский эксперт назвал главные технологические тренды 2024 года - РИА Новости, 01.01.2024

Корейский эксперт назвал главные технологические тренды 2024 года

2024 год будет определяться ускоренным развитием искусственного интеллекта, доверие к этой технологии будет расти, она начнет активно внедряться, становясь... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T10:22

2024-01-01T10:22

2024-01-01T10:22

технологии

массачусетский технологический институт

южная корея

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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. 2024 год будет определяться ускоренным развитием искусственного интеллекта, доверие к этой технологии будет расти, она начнет активно внедряться, становясь неизменным помощником человека на рабочем месте, заявил в интервью РИА Новости главный научный сотрудник Корейского института развития интеллектуального и информационного общества (NIA) Пэк Ин Су. Центр искусственного интеллекта и стратегии будущего NIA недавно провел сравнительное исследование наиболее перспективных технологий и трендов 2024 года. В работе проанализированы прогнозы консалтинговой компании Gartner, Массачусетского технологического института, Всемирного экономического форума, Ассоциации потребительских технологий, а также Корейского института планирования и оценки науки и технологий (KISTEP) и Корейского института научно-технической информации (KISTI). Исследователи выяснили, что большего всего пересекающихся технологических трендов, которые выделяют эти организации, относятся к совершенствованию искусственного интеллекта, укреплению систем безопасности, интеллектуализации промышленности и цифровой трансформации предприятий. Кроме того, будут активно развиваться технологии, связанные с повесткой устойчивого развития, генетикой и биологией, медициной и здравоохранением, умными городами. Прорывы также ожидаются в области полупроводников, электромобилей, перспективных аккумуляторов, в сфере компьютерных игр, связи, вычислительных систем и аэрокосмических технологий. "Мы сгруппировали перспективные технологии и тренды в 15 сфер, которые, как прогнозируют ведущие исследовательские организации, будут определяющими в 2024 году. Но если попытаться их сократить и обобщить, то я бы выделил 7 главных трендов. Первый из них – это развитие и совершенствование искусственного интеллекта. Второй – создание основы для доверия к ИИ. И третий – тоже про искусственный интеллект, но в части, касающейся автоматизации и цифровизации различных индустрий, в результате чего с этого года начнут полноценно внедряться ИИ-помощники, дополняющие и заменяющие труд квалифицированной рабочей силы", - заявил Пэк Ин Су. По его словам, если ранее развитие искусственного интеллекта шло в рамках совершенствования самой технологии, то теперь речь идет уже об этапе коммерциализации, и основной фокус будет на внедрении и адаптации технологии к различным сферам жизни. Тем не менее, речи о том, что ИИ начнет массово вытеснять человека из каких-то профессий, пока не идет. Скорее, стоит говорить об интеллектуализации рабочих мест и пробном задействовании таких инструментов, как чат-боты с генеративным ИИ. "Они станут полноценными помощниками, способными повысить уровень квалификации работников. В ближайшие годы такой проблемы, как полноценная замена человека и связанные с этим вопросы перестройки налоговой системы и перераспределения доходов, не будет – это долгосрочная перспектива. Но с точки зрения проработки мер реагирования, к этому нужно готовиться уже сейчас", - полагает ученый. От нейроэлектроники до гибких батарей Искусственный интеллект порождает и множество рисков, связанных, в том числе, с распространением ложной информации и фальсификациями изображений, голоса и видео по методологии "дипфейк". Поэтому важным направлением развития технологий будет выработка способов противодействия этим явлениям и повышения доверия к использованию решений, основанных на ИИ. Одним из перспективных направлений в этом плане могут стать квантовые вычисления, способные обеспечить как новый уровень защищенности данных, так и невиданные ранее скорости обработки и объемы хранения информации. Тем не менее, как отмечает Пэк Ин Су, пока что до практического внедрения этой технологии еще далеко, и в качестве четвертого важнейшего технологического тренда на 2024 год стоит рассматривать облачные вычисления. "Облачные технологии и ранее были важны, но их значимость с каждым днем возрастает. На их основе происходит цифровая трансформация, облачные сервисы позволяют перестроить многие внутренние процессы организаций. Поэтому в этом году они еще более прочно войдут в нашу жизнь", - говорит ученый. В тренде останется и ESG-повестка: разнообразные энергосберегающие технологии, умное сельское хозяйство с использованием новых микросенсоров, повторное использование аккумуляторов, органическое авиационное топливо и все, что связано с реализацией концепции устойчивого развития. Шестое – это биотехнологии, которые уже находят множество практических применений, таких, как снижение уровня холестерина с помощью редактирования генома, выращивание органов для трансплантации под заказ или гибкие нейроэлектронные устройства, которые относительно легко подключаются к мозгу и позволяют бороться с эпилепсией, депрессией и параличом. Завершают список главных трендов на 2024 год технологии, которые и ранее "кормили" многие высокотехнологичные компании, но продолжат активно развиваться и в этом году. Это наноэлектроника и проектирование чипов по открытым стандартам, перспективные акуммуляторы и гибкие батареи, а также всё, что связано с превращением электромобилей в основное средство передвижения. "По большинству из вышеперечисленных направлений компетенциями обладает лишь небольшая группа государств, и их разрыв с остальными странами только увеличивается. Но мы верим, что, используя свои конкурентные преимущества в определенной отрасли и усердно работая, на основе передовых технологий можно создать новые перспективные рынки. И многие в мире готовы будут за них побороться", - подчеркнул Пэк Ин Су.

https://ria.ru/20231225/itogi-1917852433.html

https://ria.ru/20231228/roboty-1918598918.html

https://ria.ru/20231214/ii-1915897711.html

https://ria.ru/20231114/nauka-1909185458.html

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, массачусетский технологический институт, южная корея